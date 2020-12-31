政院：地方自治條例規定瘦肉精零檢出 違憲無效、不予核定

行政院宣布萊豬政策中央地方統一規範與原則。(本報資料照片)

行政院今宣布萊豬政策中央地方統一規範與原則，政務委員羅秉成表示，相關地方食安自治條例凡定有「乙型受體素一律不得檢出」之規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，自明年1月1日起，「原訂者函告無效/新訂者不予核定」，而主要原因就是地方自治條例不合法、不合理、不可行。

行政院今宣布萊豬政策中央地方統一規範與原則，禁止地方訂定萊豬零檢出條例，並公布地方自治條例三下場，包含函告無效、函告無效不予核定以及不予核定。政務委員羅秉成也警告，地方政府不要視中央為無物，為難基層公務員執行無效自治條例，是要送懲戒的。

根據政院資料，目前地方自治條例有關瘦肉精部分目前有三種處理辦法，第一是既有的自治條例函告無效，縣市包含台中市、台南市、基隆市、新竹縣、彰化縣、宜蘭縣；有原定及新訂的自治條例則是函告無效不予核定，縣市則有台北市、桃園市、雲林縣、嘉義市、台東縣；新訂自治條例不予核定，包含新北市、高雄市、苗栗縣、花蓮縣、澎湖縣。

羅秉成表示，如果已經不予核定或是函告無效，在法律上就是不能執行，不要為難地方基層公務員，如果真的去做查緝、處罰，這是要送懲戒的，這是有法律責任的，千萬不要這樣做。

羅秉成說，中華民國是個法律國家，如果地方對中央的函告無效或是不予核定有意見，法律設計底下有救濟方法可以解決，不要視中央為無物，大家可以互相討論、對話，不能視法律於無物，如果還是率予執行，那就依法辦理

羅秉成補充表示，後續新訂自治條例修正條文尚未函報行政院或衛福部核定，有台南市、宜蘭縣、南投縣、屏東縣、嘉義縣，以及自治條例為新訂尚需時間研處者則是金門縣，或再做後續處理。