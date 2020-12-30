新聞評論／「小明不能、大明可以」 陳部長拿醫療資源開玩笑？

指揮中心指揮官陳時中。(圖：指揮中心提供)

英國 傳出變種新冠病毒後，台灣 首班自英返航班機加強檢疫，百餘名乘員中有三人確診，至於是否變種病毒仍在比對中。這次返航待遇被外界拿來與武漢 包機相比，因而有「小明不能、大明可以」的批評，認為雙重標準。被問到為何不暫停飛英航班？陳時中說，台灣目前「醫療能量」可以負擔，沒必要禁飛，不必「鎖國」。

陳時中錯了！暫時停飛英國航班，就像戴口罩一樣是為了保護民眾安全，避免引進新疫情；稱之為「鎖國」，完全是黑白講。全球40多國禁止英人入境，難道都在鎖國？再說，暫時停飛可爭取我們的部署時間，待全球對新病毒有更多了解後再行開放，更能避免民眾無謂地感染喪命，也減少醫療資源虛擲。因此，華航和長榮相繼自行宣布取消下月所有往返英國航班，倒顯得明智。

外界的「小明不能、大明可以」之譏，原因是2月初首架武漢包機返台後發現1台商確診，蔡政府便怒而叫停後續包機。為此，不少台商包括年幼的「小明們」滯留武漢達200多天，到8月才獲准返台。那名「禍首」的11例確診台商2月4日驗出確診，但從18到21日連續四日卻驗出陰性；但指揮中心仍以「陰陰陽陽」為由，拖著不許他出院。這正是外界質疑的雙標：對待滯陸同胞嚴苛無比，對待英國來台旅客卻寬大體貼。

蔡政府因為反中，從而冷眼對待滯陸台胞，將他們拒於國門之外，這是赤裸裸的歧視，也是心胸褊狹的表徵。若以同樣的人道角度看，基於協助民眾返台的立場，政府或許沒必要完全禁止台英之間的航班，但在檢疫及乘員的管制上絕對必須嚴格把關。迄今為止，全球已有40多個國家對英國航班或旅客下達禁令，日本和印尼為防疫情惡化甚至禁止所有外國旅客入境，韓國和菲律賓則宣布禁航到明年1月。但台灣卻遲遲才宣布「減班」，而且在接運本國旅客時，對英籍旅客入境亦無任何限制；相對來看，便顯得大意。

正因為如此，這次華航班機返台後驗出了三人確診，其中一人就是英國籍人士。這點，從國家醫療資源運用的角度看，其實是不必要的風險與浪費。陳時中宣稱，目前台灣的「醫療能量」尚可負擔，因此無須禁飛。然而，台灣的醫療人力或許足以應付目前相對平緩的疫情，但每名確診民眾要耗費的醫療費用平均為210萬元，每名移工耗費的則為80萬元；這些都是全民健保的民脂民膏，經得起這樣的虛擲嗎？再說，衛福部有資格幫全民這樣任性撒錢嗎？

進一步看，加強重災區的旅客檢疫管制，目的是為了保護相關乘員的安全，避免健康的旅客在密閉的機艙中受到少數未知染疫者的感染。以這次自英返台班機為例，有一名十餘歲確診者發燒達39度，Ct值為15.7，處於病毒量高、感染力強階段。其餘乘客或機組人員和他共處機艙達十多個小時，稍一大意，即可能受到感染。這樣的風險，比武漢回台包機還要危險數倍，但指揮中心的隔離和檢疫安排卻反而顯得鬆散，怎不令人擔心？例如，這百餘名旅客大隊人馬行經航廈，對比先前武漢包機停在維修機棚、國軍派化學兵伺候的景象，明顯天壤有別。

每一次出現不同的檢疫待遇，都是陳時中對自己的打臉；每一次巧言改變說詞，都使蔡政府露出更多馬腳。「小明不能、大明可以」，反映了陳時中的前後不一與「重洋輕陸」。萬一英國變種病毒肆虐全球，他要不要把「武漢病毒」改稱「肯特病毒」？