第一槍！「零檢出」自治條例若遭駁 嘉市將提釋憲

嘉義市議會國民黨團總召張秀華（左二）提出臨時動議，零檢出萊劑自治條例若失效，府會就提釋憲，29日多名議員附議通過，市長黃敏惠（右二）說會全力配合。（記者李承穎／攝影）

萊豬開放進口在即，各縣市紛紛採取因應動作。嘉義市議會國民黨 團昨在議會臨時動議主張，若「零檢出」自治條例遭中央駁回，市府和議會共同向司法院大法官聲請釋憲，經15名議員連署、附議，議長莊豐安宣布通過臨時動議，成為全國第一個若地方自治條例失效便會聲請釋憲的縣市。

來源：聯合新聞網

嘉義市長黃敏惠表示，民意已沸騰，市府要為民眾健康、食安把關，9月時嘉義市食安自治條例增訂罰則送到衛福部，到現在還沒有核定，希望中央趕快核定，不要行政怠惰；自治條例若失效，一定會聲請釋憲。

律師梁樹綸表示，憲法及地方制度法都明訂，衛生管理為縣市自治事項，中央法規是最低標準，地方在不違反憲法第23條法律保留原則，及中央與地方權限劃分原則，可基於增進公共利益考量，訂立更符合地方民眾需求的自治條例。

新北市長侯友宜 昨則痛批中央政府到現在「萊、不萊」都沒標示清楚，地方絕對不等中央標示，1月1日就會依原本食安自治條例，要求九大業者一定要標示是否含有萊克多巴胺，未在規定內的小店、商家、路邊攤可自主上網食材登錄標示。

此外，衛福部長陳時中 昨赴宜蘭酒廠了解產地標示試辦區狀況，陪同的宜蘭縣副縣長林建榮當面強調，宜蘭堅持瘦肉精「零檢出」，陳時中雖未回應林建榮說法，但表示，地方有時對食品不是非常專業，了解不夠，會加強溝通。

陳時中強調，進到市場的食品經過檢驗，都是安全的；他也說，明年1月1日起會分兩部分展開查核：地方政府將繼續看標示是不是都在，中央則會從源頭管理，任何產地來源都會追到第一線，並且把資料交給各縣市衛生局；中央和地方配合，由市場稽查到源頭管理追蹤，一定會把食品標示做好。