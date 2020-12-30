黑白集／蔡政府「家天下」 表姊夫如何監督表妹？

吳明鴻將接任最高行政法院院長。（圖：最高行政法院提供）

台灣 民主很魔幻寫實。行憲紀念日前夕，民選大總統在國會逆抗民意，開放萊豬；翌日亞洲週刊封面出現身著龍袍的蔡英文 ，揭示台灣的「民選獨裁」。更巧的是，司法院發布總統特任最高行政法院院長，總統表姊夫吳明鴻堂堂出線。「民選獨裁」有「家天下」背書，真是諸法皆空，自由自在。

萊豬加表姊夫，共震效應強大。府院黨趕緊滅火，強調表姊夫是因資歷與專業出線。法界卻反譏，「用膝蓋想也知」。民眾看到的，則是吳明鴻功在黨國，對罷韓程序違法、黨產會對婦聯會、中廣申請假處分等，盡皆賣力捍衛表妹立場。

最高行政法院的職權，在確保政府行政權「依法行政」，人民權益若遭公權力侵害時，有司法管道可以救濟。司法院長許宗力曾形容，行政法院有如法治國穹頂的「拱心石」；但他薦舉皇親國戚掌理「民告官」的衙門，在人民看來，卻有如正義的「擋路石」，是為民選獨裁保駕。

許宗力就是總統無懼違憲爭議欽點的院長，如今他再護送小英表姊夫上位，憲政的「五權分立」又倒一支柱。蔡英文干預司法早有先例，比起扁馬可謂絕對超前部署；差別只是，她第一任使刀叉，第二任用手抓。表姊夫上座是「一葉知秋」，遙指民主凜冬；表姊夫如何監督表妹，令人無從想像。