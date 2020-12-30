我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

黑白集／蔡政府「家天下」 表姊夫如何監督表妹？

黑白集
吳明鴻將接任最高行政法院院長。（圖：最高行政法院提供）
吳明鴻將接任最高行政法院院長。（圖：最高行政法院提供）

台灣民主很魔幻寫實。行憲紀念日前夕，民選大總統在國會逆抗民意，開放萊豬；翌日亞洲週刊封面出現身著龍袍的蔡英文，揭示台灣的「民選獨裁」。更巧的是，司法院發布總統特任最高行政法院院長，總統表姊夫吳明鴻堂堂出線。「民選獨裁」有「家天下」背書，真是諸法皆空，自由自在。

萊豬加表姊夫，共震效應強大。府院黨趕緊滅火，強調表姊夫是因資歷與專業出線。法界卻反譏，「用膝蓋想也知」。民眾看到的，則是吳明鴻功在黨國，對罷韓程序違法、黨產會對婦聯會、中廣申請假處分等，盡皆賣力捍衛表妹立場。

最高行政法院的職權，在確保政府行政權「依法行政」，人民權益若遭公權力侵害時，有司法管道可以救濟。司法院長許宗力曾形容，行政法院有如法治國穹頂的「拱心石」；但他薦舉皇親國戚掌理「民告官」的衙門，在人民看來，卻有如正義的「擋路石」，是為民選獨裁保駕。

許宗力就是總統無懼違憲爭議欽點的院長，如今他再護送小英表姊夫上位，憲政的「五權分立」又倒一支柱。蔡英文干預司法早有先例，比起扁馬可謂絕對超前部署；差別只是，她第一任使刀叉，第二任用手抓。表姊夫上座是「一葉知秋」，遙指民主凜冬；表姊夫如何監督表妹，令人無從想像。

台灣 蔡英文

上一則

第一槍！「零檢出」自治條例若遭駁 嘉市將提釋憲

下一則

新聞評論／「小明不能、大明可以」 陳部長拿醫療資源開玩笑？

延伸閱讀

親綠民調顯示：蔡英文蜜月期已結束 不滿意度逼近滿意

親綠民調顯示：蔡英文蜜月期已結束 不滿意度逼近滿意

追殺前朝？監委指中華台北涉賣台 質疑馬與北京秘密協定

追殺前朝？監委指中華台北涉賣台 質疑馬與北京秘密協定
國民黨反萊豬 串聯22縣市 4戰齊發

國民黨反萊豬 串聯22縣市 4戰齊發
黑白集／萊豬未登台 豬標章已信用破產

黑白集／萊豬未登台 豬標章已信用破產

熱門新聞

比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院