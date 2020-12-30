我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

加州單日新增確診6.6萬例 再破全美紀錄

3綠委拒為萊豬背書 遭民進黨團罰款3萬、停權3年

記者陳熙文／台北報導
民進黨立委劉建國。(本報資料照片)
民進黨立委劉建國。(本報資料照片)

立法院日前針對萊豬議題上演表決大戰，民進黨團決議一致投票，違者祭出黨紀處分，但仍有包括綠委林淑芬、劉建國、江永昌等棄權投票，民進黨團今開會決議，將依規定罰款3萬元，同時不得擔任黨團幹部，及委員會召委，並送中央黨部中評會作為未來提名資格參考；另外，民進黨團也決議跑票的3位綠委，祭出黨團內停權3年。

對於黨團處分，劉建國說，對於被罰款及停權，他的心情和投票那天相同，任憑處置、一切泰然。

民進黨團上午舉行黨團大會討論跑票綠委的相關處分，由民進黨立委、黨團紀律會召集人周春米先行報告指出，上周四萊豬表決共投192次，有多名綠委未一致性投票，不過其中大多情節甚輕，對於情節重大者，則在昨天開會討論，依照黨團規定第6條、第30條、第31條做處分。

會中對於包括罰款最高上限3萬元，以及送中央黨部中評會作為未來選舉提名參考等都無太大異議，總召柯建銘也在會中提醒，這是表決前就已經做出的決議。

不過，在黨團停權部分，由於規定一停就是3年，在黨團中引發熱烈討論，有綠委認為應該保留，擇期再做討論，但遭到否決；有綠委則認為應當表決決定，但立即引來其他綠委認為現場表決不妥當，希望是共識決。

有綠委則認為應當將3年縮短為1年或2年，但柯建銘在現場提醒，綠委楊曜在2016年投錯票，誤投自己，害黨團錯失一名召委，就遭黨團停權1年，如此重大表決跑票不能比照辦理，最後仍決議依規定停權3年。

民進黨立委林淑芬。(本報資料照片)
民進黨立委林淑芬。(本報資料照片)

民進黨 投票 提名

上一則

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

下一則

理專利用網銀盜領 每月還假「配息」

延伸閱讀

萊豬表決跑票 3綠委遭罰款、黨團停權3年

萊豬表決跑票 3綠委遭罰款、黨團停權3年
陸書要送審…綠委稱做法合理 藍委批低估台灣

陸書要送審…綠委稱做法合理 藍委批低估台灣
萊豬表決 3綠委不甩黨紀跑票 柯建銘：送中評會處理

萊豬表決 3綠委不甩黨紀跑票 柯建銘：送中評會處理

校園禁萊劑表決 綠委林淑芬跑票未挺黨團決定

校園禁萊劑表決 綠委林淑芬跑票未挺黨團決定

熱門新聞

比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經
600元紓困支票 財政部本周開始寄出

600元紓困支票 財政部本周開始寄出
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出