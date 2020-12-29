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政府防疫權力大 學者也噤聲

記者邱宜君／台北29日電
彰化縣曾因加碼檢驗無症狀居家檢疫者而引發風波，圖為彰化衛生局長葉彥伯當時說明彰化居家檢疫的情況。（本報資料照片）
彰化縣曾因加碼檢驗無症狀居家檢疫者而引發風波，圖為彰化衛生局長葉彥伯當時說明彰化居家檢疫的情況。（本報資料照片）

台北榮民總醫院日前在國際知名期刊發表萬人血清抗體研究，明明美事一樁，為台灣爭光，但研究者卻不願接受採訪。這一年來，政府以防疫為由，監督學術及媒體，已到了風聲鶴唳的境界，許多學者專家噤聲，交通大學傳播與科技學系教授魏玓直言，「政府防疫做得好，但其他方面退步。」

彰化縣加碼檢驗無症狀居家檢疫者，找出陽性反應者，引來政風調查，彰縣衛生局與台大公衛雙雙成靶心，均因審查程序不完備而挨罰。

前疾管局副局長施文儀表示，台灣至今仍缺乏科學研究帶來的完整疫情真相，如能定期按比率抽驗某些行業、學校、社區，應有助掌握先機。但指揮中心可能擔心學術超過其所能控制，予以箝制規範，確實造成寒蟬效應。

台大流病與預醫所兼任教授金傳春出席「國家政策研究基金會論壇」時說，國家和科學團隊要互信才能往前走，今天罰了這個人，其他人勢必感到挫折、畏懼，如果多做反而被抓小辮子，人就不會積極行事。

交通大學傳播與科技學系魏玓說，社群媒體興起後，媒體和政府都操弄風向，但在防疫上政府權力已這麼大，應要有所節制。 

以感染者出院標準為例，世界衛生組織5月指出，病毒長時間脫落導致檢驗結果時陰時陽性，其實無傳染力，建議不再以檢驗結果為出院標準。但指揮中心制定超嚴格出院標準，一開始三採陰始能出院，6月初迄今改成二採陰，仍為全球最嚴國家。

指揮中心發言人莊人祥說，有些國家以住院隔離天數判定是否出院，研究文獻也顯示可行，但台灣實施秋冬專案，很難放寬標準。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，確實有討論空間，若討論後有共識，將對外說明。

台灣 防疫 社群媒體

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