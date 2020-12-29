追殺前朝？監委指中華台北涉賣台 質疑馬與北京秘密協定

監察院長陳菊（左）28日率領監察委員巡察行政院，行政院長蘇貞昌（右）則率閣員出席。（記者邱德祥／攝影）

監察院長陳菊昨天率監委巡察行政院，引爆「檢討前朝」的爭議。針對前總統馬英九決定以「中華台北」名義和觀察員身分參與WHA（世界衛生大會）年會，監委林文程質疑當時政府與對岸祕密協定，犧牲台灣 主權；行政院長蘇貞昌表示，全力配合監委追查真相。

對於監委與蘇揆的說法，馬英九辦公室強力反擊表示，蔡英文總統提名監委的程度有待加強，若真如監委所質疑，為何2016年，蔡政府接受以中華台北名義參加WHA？當時衛福部長林奏延於WHA致詞時以中華台北自稱，蔡英文也說「稱謂上沒有被矮化」。

馬辦並建議蘇貞昌先公開說明，如果中華台北是出賣主權，為何蔡政府還要接受？是不是犧牲台灣主權、接受北京 條件？完全執政的民進黨，為何還繼續「中華台北」政策？民眾也很想知道，蔡總統主動開放萊豬，是不是出賣國家主權？請林文程即刻約談調查蔡英文與蘇貞昌。

中國 時報報導，監察院昨巡察行政院，林文程在行政院發言表示，當年台灣爭取參與WHA被認為是外交突破，但後來顯示，北京對參與國際組織的立場很清楚，就是必須接受體現一個中國原則的「九二共識」，以及必須兩岸協商，愈來愈多跡象顯示，當年政府曾與對岸祕密協商，而且可能在主權問題上做出嚴重讓步，外交及僑政委員會已有四委員對此立案調查，調查當年台海兩岸協商所談內容有無傷害國家主權。

林文程也說，世衛組織（WHO）祕書處2005年與中國大陸衛生部簽訂「WHO祕書處和中國諒解備忘錄的執行要點」（MOU），WHO所有活動或會議若要邀請台灣醫療專家及官員參與時，須事先知會中國大陸衛生部取得同意，該MOU嚴重傷害台灣的主權和國家利益，台灣一再向WHO秘書長表達抗議，但最後由前總統馬英九決定，台灣以「中華台北」名義和觀察員身分參與WHA年會。

他質疑，當時政府是否做出重大讓步來換取北京同意？如果當時政府確實以犧牲台灣主權為代價，擅自接受北京條件，不僅得不償失，出賣主權也屬重大缺失，行政院應深入調查政治協商的詳細情形，並追究責任。

蘇貞昌表示，不接受傷害主權的MOU；為維護民眾知的權益，應蒐集資料以還原事實，請外交部等全力配合監委繼續追查真相。

國民黨則指出，這是民進黨長期不願面對外交失利，又見不得國民黨能夠開創國際空間的「酸葡萄心理」；也是蔡政府無法突破台灣參與國際組織或活動的僵局，試圖用「馬維拉」來轉移焦點。