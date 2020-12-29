黑白集／萊豬未登台 豬標章已信用破產

農委會主委陳吉仲與台灣豬標章。（本報資料照片）

蔡政府送給全民「開放萊豬」當聖誕大禮，因拒絕強制標示萊劑，民眾分辨之道只剩貼「台灣 豬標章」一途。但「豬標章」能信嗎？看「豬標章之亂」延燒的態勢，民眾恐怕只能自求多福。

陳吉仲曾信誓旦旦說，店家要「百分之百用國產豬」，才能貼台豬標章；但不久即改口說，只要「主原料」是國產豬即可，香腸的腸衣頓成缺口。腸衣以往就多靠進口，未來如何防堵「萊豬豬腸」變成「台豬香腸」的腸衣，農委會沒有答案。

接著，又爆出使用進口豬的連鎖餐廳也被核發標章；有的部分產品使用西班牙豬，有的是若干分店使用丹麥豬。這到底是政府標章「灌水」強銷，還是業者有意欺瞞，雙方各說各話。農委會說全面清查，一樣拿不出辦法。

豬標章之亂不止於此。除農委會，衛福部也發「台灣豬標章」，兩者外觀大同小異，為何要「一豬多表」，人們一頭霧水。消基會說「不會相信豬標章可信度」，直接一語道破。政策除摧毀民眾健康，也摧毀業者商譽。

萊豬還沒進口就亂成這樣，很難想像未來會亂到什麼地步。連立法院訂便當都要求業者標示來源，蔡政府卻要用不可信的「豬標章」讓大家辨識，簡直自欺欺人。掩耳盜鈴至斯，唯一能被認證的台灣豬，大概只有剩蔡政府的官員民代了。