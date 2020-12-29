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新聞評論／監院到底在監督哪個政院？

本報記者陳熙文、林河名
監察院長陳菊（左四）28日率領監察委員巡察行政院，就監察院彈劾、糾正等結果做說明，院長蘇貞昌（左五）率領閣員出席。（記者邱德祥／攝影）
監察院長陳菊（左四）28日率領監察委員巡察行政院，就監察院彈劾、糾正等結果做說明，院長蘇貞昌（左五）率領閣員出席。（記者邱德祥／攝影）

監察委員28日巡察行政院，本應是監察院履行憲法責任，監督行政部門，然而，整場氣氛融洽至極，不但監察院長陳菊開頭便毫不避諱稱讚蘇貞昌團隊防疫有功，待蘇貞昌發言，更乾脆露骨地細數政績。兩院固然可以密切合作，卻不該少了權力制衡的憲法精神。

縱觀監察院昨天表現，雖也提出不少建言，但與其說是拿出了監督的態度，反倒更像是行政院的「智庫」，對政院推動的相關政策提出建議和方向。

然而，對於過去五年來，蔡政府執政所可能觸及的人權缺失，監察院似乎多半視而不見，或者不痛不癢地帶過，原本應該是監督者與被監督者的關係，卻更似溫柔的叮嚀。

對於現行的議題，監察院無意在行政院面前多所過問，倒是翻舊帳的功力很厲害，監委一下子聲討石木欽案，一下子又質疑當初決定以「中華台北」的名義與會國際組織，直指前總統馬英九是否有出賣主權之嫌，蘇貞昌的回答也像一搭一唱，讓人不知今夕何夕，而監察院到底在監督哪一個行政院？

或許這是監察院的懷柔方針，不以打罵相對，要用「愛的教育」來感化行政院，引導它走上正途；又或者，監察院認為蔡政府執政以來的所做所為，可圈可點，毫無可批判、監督之處，因此專門檢討前朝的錯誤。

只是，連陳菊昨天都說，基於權力分立原則，監察權是政府施政的外控機制。在講求院際和諧之餘，監察院更應展現「打老虎」的魄力，才不會被當成「病貓」。也才不會遇到人民陳情遭「查水表」對待時，卻還反問「有受到什麼立即迫害」？因為，看不到眼前的不正義，只會讓更多的正義遲到。

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