國民黨反萊豬 串聯22縣市 4戰齊發

國民黨台中市議會黨團28日發動「反萊豬」全民公投與「割萊委」行動，現場擺放掉眼淚的豬，議員舉牌向中央反嗆並表達民意。（記者張明慧／攝影）

國民黨 昨串聯22縣市議會黨團舉行「反萊豬、拚公投 、護食安」記者會，為接下來「護食安」、「公投綁大選」公投連署暖身，要在兩個月內衝60萬份連署。國民黨主席江啟臣 批評蔡政府讓食安管制、代議制度失能，人民必須透過公投行使直接民權；國民黨革實院院長羅智強也呼籲民眾加入反萊豬連署，「公投過了只要吃九個月，公投不過要吃一輩子」。

對於各地方議會訂定自治條例，政院正在評估宣告地方自訂「零檢出」無效，地方則準備祭出法律戰、釋憲戰，正式進入萊豬延長賽。據了解，政院正在評估，表態時機可能會是在周四行政院會，今年最後一天，可能是後續萊豬大戰的最後攤牌日。

藍營的策略，將是用時間換取空間，法律戰、釋憲戰、罷免戰、公投戰四戰齊發，對蔡政府形成壓力，「一仗一仗打，先把2022打下來再說！」羅智強發動割萊委，首波除了台北市立委吳思瑤，特別點名罷免要選台中市長的立法院副院長蔡其昌、目標基隆市長的立委蔡適應，也是在為選戰開闢戰場。

江啟臣昨指出，有台灣豬標章的店家使用進口豬肉，中央畜產卻只能兩手一攤，竟辯稱是在試用期，這樣的標章制度，早就已經沒有公信力；既然中央食安管制失能，地方只好自救捍衛，萊豬不能只靠業者自主管理，更要有明文的規範，除了支持地方政府落實自治條例，補足稽核量能，也透過地方制度的全力守護食安環境。

江啟臣表示，行政院長蘇貞昌喊話地方政府，「不要各自為政亂了套」，但是真的亂的不是地方政府，是中央政府；民進黨政府一邊喊開放，一邊中央部會卻一個一個禁用，如果要要求地方政府完全跟中央政府一致，請中央部會國防部、教育部、內政部、立法院先跟行政院同步。

民進黨發言人顏若芳則表示，是否開放飼料添加萊克多巴胺的美國豬肉進口，是食安問題，也是科學問題，衡量的基準應該是放諸國際都可行的科學標準，而不是政治，「但很遺憾的是，八年前對含有萊劑肉品進口投下同意票的江啟臣，現在卻假食安之名，不擇手段的操作社會對立，阻礙台灣的國際經貿進展。」