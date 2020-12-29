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全美6州住院人數破紀錄 假期後…恐迎史上最慘1月

豬標章…官網下載不須檢驗 豬貼紙…網拍百元就能買

台灣新聞組／綜合29日電
明年元旦即將開放萊豬進口，市場端卻出現「台灣豬標章貼紙之亂」。圖為農委會的台灣豬標章。（本報資料照片）
明年元旦即將開放萊豬進口，市場端卻出現「台灣豬標章貼紙之亂」。圖為農委會的台灣豬標章。（本報資料照片）

國民黨昨串聯22縣市議會黨團為反萊豬公投二階段連署誓師，同時痛批民進黨政府挾國會多數暴力通過萊豬進口行政命令，強行要求各縣市政府修正「瘦肉精零檢出」自治條例。對於中央與地方法令恐相牴觸，台北市長柯文哲昨也回嗆，民進黨號稱很會溝通，台北市就等民進黨政府來溝通，「不過他們常常是有溝，沒有通。」

國民黨立院黨團昨天持續抨擊台灣豬標章之亂，指農委會、衛福部的台灣豬標章從官網不須檢驗證明就能下載，是把人民當白癡嗎？立委洪孟楷更爆出，知名拍賣網站上已經出現，100元台幣就能買到國產豬貼紙，「誰能保證貼了標章就真正吃不到萊豬？」

桃園與台中市議會都通過修訂食安自治條例，嚴加規範全市販售的牛豬等供人食用肉類不得檢出乙型受體素；桃園市議會議長邱奕勝喊話希望市長鄭文燦不畏中央壓力，挺身捍衛桃市食安自治條例，衛生局長不執行，議會就會提出不適任。

鄭文燦則表示，食安有國際標準，國內也有一致做法，不能一國多制，檢測的容許值應全國統一，不然執行上會有很多衝突。

此外，萊豬明年元月開放，行政院長蘇貞昌昨表示，開放美豬牛，是解決台美間多少年來的貿易障礙，不是條件交換，是展現台灣政府有誠意、有能力解決問題，有決心讓台美關係走向更好。

蘇貞昌說，對於開放美豬牛，政府已做萬全準備，五大措施包括赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查，絕對讓營養午餐都用本國食材，維護國人健康。

台灣 民進黨 國民黨

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