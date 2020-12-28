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黑白集／滿朝酷吏 服務政權非人權

黑白集
最新一期《亞洲週刊》以蔡英文總統為封面。 （圖擷自亞洲週刊臉書）
最新一期《亞洲週刊》以蔡英文總統為封面。 （圖擷自亞洲週刊臉書）

《亞洲週刊》以身穿龍袍的蔡總統當封面，標題是「台灣民選獨裁幕後」，討論綠色執政的「新威權主義」。民進黨勃然大怒，立刻抹紅該週刊「專為北京喉舌」。蘇貞昌則辯稱，「民選就不可能獨裁」，還說言論自由不及格的地方沒資格批評人權90幾分的國家。

對付敵人一概抹紅，這是民進黨慣技。但蘇貞昌錯了，希特勒當年也是民選出身，卻靠著民選獨裁一步步把德國變成納粹極權國家。「納粹」現在是個髒字，它其實只是「國家民族社會主義黨」的縮寫。「民主進步黨」若繼續倒退，結局也會如此。何況，民進黨老罵別人「沒資格批評」，民主政黨會這樣嗎？

最近蘇內閣將反萊豬醫師蘇偉碩移送法辦，蘇偉碩跑去監察院陳情「政府濫權」，請兼人權委員會主委的院長陳菊主持公道。陳菊被問到是否給蘇偉碩庇護時，竟冷冷答道，「他今天有受到什麼立即迫害嗎？」被迫害過的人如今當權，卻笑看別人受迫害，陳菊的人權委員會恐是在服務「政權」，而不是人權。

蘇貞昌早已酷吏名聲在外，蔡英文對民意無動於衷，陳菊則冷對蘇偉碩。不僅如此，柯建銘揚言跑票三綠委一定會被處分，前綠委段宜康更直指三人「叛黨」，民進黨絕不可唾面自乾。滿朝盡是酷吏嘴臉，真厲害！

民進黨 台灣 北京

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