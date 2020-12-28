強逼人民吃萊豬…民團批綠侵人權 號召跨年夜上街

公民團體無國界人權觀察團日前在立法院中興大樓大廳舉行「毒豬來襲，食安街頭劇大展演」，為接下來「人權十日譚」的10天行動揭開序幕，現場演出行動劇象徵反對開放萊豬政策。（本報資料照片）

美國 萊豬開放在即，無國界權觀察團發言人林深靖表示，民進黨 過去把人權視為神主牌，執政後黑箱開放萊豬、利用司法處理言論問題，跨年夜將舉辦「貢丸湯的最後一夜」，號召民眾搭帳棚、埋鍋造飯，抗議進口萊豬。

中國時報報導，「人權十日譚」活動日前由「毒豬來襲」食安街頭劇揭開序幕，林深靖說，活動主要目的就是表達對民進黨政府侵害人權的不滿，民進黨不顧民意反對，強逼人民吃萊豬，甚至還對反萊豬進口發表言論者「查水表」，言論羞辱等行為，民進黨政府囂張行徑讓人看了生氣，因而決定挺身而出捍衛人權。

醫師蘇偉碩日前日至監察院國家人權委員會聲請人權保護，人權會主委陳菊竟稱「蘇現在行動自如、發言自由，有什麼立即迫害？」林深靖痛批，陳菊連案子都沒看過，馬上用權威說沒牽涉人權問題，這是政治霸凌，非常荒謬。

報導指出，林深靖強調，「人權十日譚」是民間團體關注人權的起點，老黨外們與民團未來將藉由過去白色恐怖時期迫害案例及經驗，協助政府侵害人權案件，盼能喚起過去民進黨保障人權的精神與價值。

另據本報系聯合報報導，面對萊豬叩關，地方政府紛紛提出自治條例反制，行政院長蘇貞昌前天指出食安與防疫相同，不應各自為政，要全國統一；新北市長侯友宜昨表示，蔡英文總統一直強調要讓民眾選擇吃不吃萊豬，地方政府才會藉由自治條例規範瘦肉精零檢出，中央政府應該有責任、誠信，將萊豬清楚標示出來，讓民眾有自由選擇是否要吃含有萊克多巴胺的機會。

台北市長柯文哲也說，他一貫堅持「源頭管理，明白標示」，否則下一階段「核食」就要進來了，台灣對美國完全不設防，對日本 卻不同標準，「會讓日本很不爽」；萬一有天擋不住日本核食怎麼辦？「很簡單，福島地區就給專門的牌子，設專區等，讓民眾有選擇權利。」

他說，台北市自治條例對萊豬已通過零檢出，根據地方制度法，自治條例要送中央核備，但中央現在「既不說Yes、也不說No」，就是不處理。

對於部分縣市地方自治條例規定瘦肉精零檢出與行政命令有所牴觸，行政院秘書長李孟諺昨表示，「全國還是要一致」，會彙整各縣市狀況，在適當時機做處理。