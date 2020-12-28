新聞評論／綠委表決很用力 吃便當就忘堅守價值？

立法院日前針對開放美國萊豬的行政命令表決大戰，民進黨立法院黨團挾人數優勢通過，國民黨團宣示決戰公投。（本報資料照片）

萊豬叩關倒數，由於多個縣市政府都提自治條例對抗中央萊豬政策，中央表示不排除宣告無效；行政院長蘇貞昌要地方政府不要各自為政，新北市長侯友宜 及台北市長柯文哲都拉高分貝向中央喊話，柯說四大通路將設專區，讓民眾可以選擇，並批中央政策混亂，侯友宜則說該做的法律過程都會做，一定會守護市民健康。一場中央與地方鬥法大戲即將展開。

這場中央與地方的法律攻防終將登場，癥結在於萊劑是否「零檢出」，地方不分藍綠相繼訂出比中央嚴格的標準，藍營地方首長並要求標示萊劑含量，在蔡政府看來簡直是「造反」，於是放話宣稱地方自治條例若牴觸中央法令者無效、還說若標示萊劑恐涉貿易歧視 會遭來貿易報復等。

只是，中央說一套、做一套，堅持只標產地，不標萊劑，這一作法非但無法讓民眾安心，甚至連豬肉業者也擔心「會被政府害死」，只好自力救濟發表聯合聲明拒絕進口含萊劑的美豬，以免流失客源。

蔡政府自蘇貞昌以降，個個反對標示萊劑，蘇貞昌一再重申，這樣的做法會引來貿易報復，而且會被認為是歧視；衛福部長陳時中強調標示萊克多巴胺確實相對清楚，但從來沒有這樣做，國際也認為標示殘餘農藥、動物用藥有歧視之嫌；農委會主委陳吉仲說，萊劑只是動物用藥其中一個品項，如果什麼都要標，將標不完；經濟部長王美花則說新增含萊豬貨品分類號列，只會徒增貿易障礙，在WTO上會被挑戰。

好吧，如果進口萊豬標示萊劑會被認為歧視，會遭到貿易報復及製造貿易障礙，所以蔡政府堅持只標產地國，那麼，多數消費者在資訊不透明的情況下，只好拒買產地為美國 的豬肉；換句話說，明年元旦以後，未含萊劑的美豬勢必受到池魚之殃，豈非不是一種市場「歧視」？如果不是這樣，進口豬肉業者也不會急著發表聯合聲明拒絕進口萊豬以求自保，不是嗎？

蔡政府嘴巴說不願歧視萊豬，但實際作為卻反讓不含萊劑的美豬在市場被歧視；說不想製造貿易障礙，卻堆疊了更高的貿易障礙；既不肯標示萊劑，又想蹭一下拒絕進口萊豬業者的熱度，官員還說業者的聲明等於是幫政府解了套，這又是什麼神邏輯？除了糊弄國人，難不成也把美國人都當成傻瓜！

蔡政府的矛盾更在立院裡顯露無遺，綠委仗人數優勢通過萊豬進口行政命令，完成蘇貞昌口中的「守住台灣需求和民進黨價值」，日前有臉書粉專貼出一張立院會議紀錄，寫著「110年萊豬進口，辦理便當採購案時，是否請便當業者提供豬隻來源資料等，請庶務科研議」，綠委們表決時何其用力，但吃便當就忘記要堅守民進黨價值，這是那門子的失憶症？