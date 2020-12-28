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體測「替代方案」補測才過關…賴清德警衛室主任升少將惹議

記者洪哲政／台北28日電
副總統賴清德「萬里」警衛室主任謝靜華(左)日前通過體能測驗補測，跑步項目以替代方式完成。（UDN新聞網影片截圖）
副總統賴清德「萬里」警衛室主任謝靜華(左)日前通過體能測驗補測，跑步項目以替代方式完成。（UDN新聞網影片截圖）

2020年國軍將官晉升儀式預定明日舉行，但將官晉升名冊卻遲未發布。軍方盛傳，副總統賴清德「萬里」警衛室主任謝靜華雖已被「欽點」晉升少將，卻因體測跑步不及格，遭軍中內部爆料。國安高層嚴令謝靜華必須通過體測才能晉升，特勤中心特別在24日為他安排體能測驗，在將級督測官現場監督下，謝靜華選擇以5公里健走項目替代3000公尺跑步，以1小時內成績通過測驗，通知國防部展開這批人事作業。

對此，國安局昨日宣稱，經查謝靜華近幾年體能鑑測均合格，施測日期如下包括2017年10月12日、2018年10月17日、2019年12月23日與「2020年12月24日」；國安局未來將持續以「從嚴從難」態度，要求特勤人員維持強健體魄，提升整體戰力。

國防部則否認為謝靜華遲滯這波將級人事晉升作業，表示尚未確認這波晉官晉升儀式時間，而將級人事有待總統府核定公布。

謝靜華身高185公分，身材高大，有跆拳6段資格，其學生時期體格強健，曾是國軍運動會鉛球金牌；他曾奉派赴美國「黑水」公司接受近衛安全格鬥訓練，擁有「國際保鑣」的專業證照；經賴清德親自點選，負責所屬「萬里警衛室」率領近60位特勤人員負責賴副總統賴清德近衛安全。

國軍2020年下半年將官晉升儀式預定明日在台北市三軍軍官俱樂部舉行，屆時由蔡總統與會主持，並慰勉晉升將官。謝靜華上校在這波人事占缺晉升少將，卻傳出他在今年的國軍體能訓測，既已選擇「替代方案」代替3000公尺跑步，卻仍未通過，且遲未補測。

謝靜華年1969年出生，按規定3000公尺跑步須於17分左右完成，伏地挺身、仰臥起坐各20次。但據稱，謝靜華近年接受國軍體能訓測時，都是選擇5公里健走、800公尺游走（在泳池內游泳或走路）、5分鐘跳繩的「替代方案」，往年都以替代方案通過體能訓測，但他被軍中爆料，今年截至12月23日為止，謝靜華接受體能訓測結果是「未完測」，代表未通過體測標準。

這項訊息遭到軍中向媒體披露後，國安高層認為此風不可長，日前嚴令他須在12月31日前返回特勤中心接受補測。

據了解，國安局特勤中心日前通知謝靜華於周五返回大直特勤中心補測體能，現場由將級督導幹部率督察人員、鑑測官及醫官全程督測，且錄影存證，謝靜華選擇五公里健走項目，在1小時內完成，並分別完成伏地挺身、仰臥起坐20下，通過鑑測。

據指出，特勤中心原先規畫的副總統警衛室主任，是以現階少將為首選，但是將符合資格特勤幹部名單送給副總統賴清德勾選時，外傳謝靜華與台南地方人士熟識，地方上曾向賴清德推薦，且因謝靜華具有博士學歷，外語流利，因此賴清德特別指明謝靜華擔任警衛室主任，並未接受國安局特勤中心以現階少將為人選建議，而挑選謝靜華。

但當時因蔡英文總統的「永和警衛室」侍從組長陳敏華須7月1日晉升少將，在特勤中心少將職缺不足，謝靜華7月1日無法晉升少將面臨上校屆齡退伍的窘境，因此國安局特別為謝靜華依據相關規定及作業程序辦理延役後，但在延役期中晉升少將，也引發軍中雜音。

賴清德 國防部 美國

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