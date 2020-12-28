「總統和司法院長討論人事」 林濁水：這是司法獨立嗎

民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）

蔡英文 總統表姊夫吳明鴻將接任最高行政法院院長，引發外界議論。前民進黨立委林濁水昨日在臉書 連發三文，嚴批最高行政法院法官們「超恐龍」，質疑蔡英文和司法院長許宗力「討論」最高行政法院院長人選，「這樣是司法獨立的現象？」林濁水並指國民黨 的說法「很怪」，總統府「反應也怪」。

面對外界質疑，司法院表示，吳院長（吳明鴻）為最高行庭長中最資深、期別最高者，歷練和專業均佳，歷來司法院決定人選後，就會依人事程序送總統任命，總統對人選皆予以尊重，強調任命毫無政治考量。總統府發言人張惇涵則表示，司法院的相關人事任用，總統府尊重司法院決定，必須資歷、經歷與專業兼顧。至於人選是司法院決定後循程序呈報，總統尊重司法院決定。

林濁水昨日在臉書發文，狠批最高行政法院法官們「超恐龍又超意識形態，大大應該改造」。林濁水指出，此案重點不在於繼任人選是不是蔡英文表姊夫，而在總統和司法院長「討論」。林濁水表示，建立法官自治，並將法官考評任命委由獨立委員會承擔，「在建立健全的憲政體制上，遠比廢考監兩院重要多了」。

林濁水同時表示，國民黨奉勸蔡要「慎重考量」的說法「很怪」，「難道這項人事不是司法機關自己決定，總統只能行禮如儀？沒有考量空間？」而總統府「反應也怪」，媒體沒說司法院提了三個名單請蔡英文勾，為什麼要澄清並沒有？為什麼不說司法院送公文來後，蔡英文依權力分立原則逕行任命，卻說尊重，「有什麼尊不尊重的事？」