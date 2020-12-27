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藍議員公布民進黨十大「呷」新聞 批十大案吃相難看

記者林麗玉／台北27日電
台北市議員王鴻薇。(本報資料照片)
台北市議員王鴻薇。(本報資料照片)

民進黨日前舉辦「2020十大錯假訊息」票選活動，引起兩極評價。台北市議員王鴻薇今天也在臉書整理出民進黨「2020十大『呷』新聞」，包括卡神楊蕙如包標案、投石幫推標案、蔡英文私菸案等，還有蘇嘉全外甥弊案、蘇震清兩千萬弊案、蘇貞昌女兒承包政府標案等也都惹議，王諷，民進黨吃相難看。

王鴻薇表示，民進黨還有臉票選造假新聞，民進黨執政以來各種吃政府標案，已到了罄竹難書地步，這十大年度呷新聞，是讓民進黨看看自己人吃銅吃鐵嘴臉。

王鴻薇表示，民進黨執政以來，許多標案綁樁都引起不少爭議，從卡神楊蕙如標政府11案拿2100萬、投石幫推也標了政府將近8000萬的案子，不只如此，蘇貞昌女兒蘇巧純公司也曾被質疑靠爸拿標案，這些有靠山的廠商內神通外鬼獲利案例，哪個不是經典，對民進黨都是重傷，不知道怎麼還敢臉辦假新聞票選，民進黨是忘記，還是不敢想起來？

王鴻薇說，除了標案以外，像是私菸案、勞動基金弊案到蘇貞昌買漫畫打統編的這些事件，都在在顯示了民進黨根本不把人民的錢當錢，彷彿自家金庫一般，整理這些影片讓人越看越悲哀，希望對於有確實違法行為，檢調單位絕對要徹查到底，而這些所作所為，人民也都會看在眼裡。

民進黨 蔡英文 臉書

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