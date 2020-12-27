蔡英文上任後…司法人事風波不斷

蔡英文總統（中）26日出席台灣法學會50屆會員大會，並與NCC主委陳耀祥（左一）、政務委員羅秉成（左二）、國安會秘書長顧立雄（左三）、蔡總統提名的大法官謝銘洋（右一）、黃瑞明（右二）及台大法律學院教授劉靜怡（右三）、司法院前院長賴浩敏（右四）合影。(記者林俊良／攝影)

最高行政法院院長人事案引起外界關切，儘管總統府與司法院、民進黨極力撇清，但回顧總統蔡英文 上任後，從司法院院長許宗力的違憲爭議、司法院在司法改革國是會議 中力主終審法院法官改由總統派任，到終審法院首長接連爆爭議，蔡政府所謂的司法人事可說風波不斷。

蔡總統在2016年首任就職演說中，稱司法已失去人民信任，讓當時坐在台上的司法院長賴浩敏難以接受，他與當時的司法院副院長後來雙雙主動請辭，賴浩敏更在卸任惜別會上公開批蔡總統的說法對全台法官不公平。

賴、蘇請辭後，蔡總統原先擬任命謝文定、許宗力為接任的司法院正、副院長，但有法界大老質疑曾任大法官的許宗力再回任有違憲之虞，後來才改提名 由謝文定、林錦芳；但實務界人士遭到特定民團的反對後，謝、林不願受辱主動請辭提名，原先因違憲爭議的許宗力重新獲得蔡總統提名院長，並自認沒有違憲。

許宗力主導的司改國是會議第二分組當初決議終審法院法官要改為特任官、並由總統任命，引爆外界質疑「政治干預司法」，連法官協會都發聲明籲請慎重。

當時總統府對外聲稱，對此改革提案並不知情，後來總結會時更在總統強力運作下翻案。

司法院昨強調，推薦給蔡總統的終審法院首長人選歷練跟專業都十分合適，有法官指出，幾年前司法院推薦由石木欽接掌公懲會委員長，當時司法院也稱是最適當人選。

平心而論，吳明鴻在司法界評價、表現不差，能力在圈內受肯定，但司法要贏得人民信任，避免任何可能引起不公的質疑是基本條件。