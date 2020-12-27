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蔡表姊夫接任最高行政法院院長 國民黨批「家天下」

記者周志豪、蔡維斌／台北27日電
國民黨主席江啟臣（中）26日對於總統表姊夫將接任最高行政法院院長，質疑這是家天下的憲政危機。(記者蔡維斌／攝影)
國民黨主席江啟臣（中）26日對於總統表姊夫將接任最高行政法院院長，質疑這是家天下的憲政危機。(記者蔡維斌／攝影)

蔡英文總統表姊夫吳明鴻將接任最高行政法院院長，國民黨昨天批評，蔡總統獨裁者正在不斷進化，台灣民主正被蠶食鯨吞，蔡總統在全面執政以來已成超越憲法權力怪獸。

國民黨主席江啟臣昨表示，吳明鴻雖經歷完整，但絕非台灣唯一人選，蔡政府現在給人民的感覺就是毫不遮掩避諱，「連戲都不演了」，給大家一種家天下的感覺，這是憲政危機和民主怠惰，蔡政府不該把「國家當我家」。

江啟臣提醒，提供公平法院是總統的憲法職責與義務，最高行政法院是「政府」與「民眾」行政訴訟的終審法院，由總統表姊夫當院長是否適合，這樣的任命，力推司法改革的蔡總統應尊重民意、慎重考量。否則難以讓人民信服法院的公平、公正，更引「家天下」專制聯想。

江啟臣說，這項人事案在憲政上最令人感到危機，主要是從過去監察院、NCC到現在最高行政法院長任命，這些原本都是獨立機關，人事派任卻都讓人覺得似乎要有裙帶關係或是綠營的人，才能擔任，這也是為何外界會形容蔡政府是綠色獨裁。

國民黨質疑，蔡總統曾把大法官叫到官邸責罵、監察院對「曲棍球案」承辦檢察官清算；現在蔡總統把手伸向專門處理「民告官」訴訟的行政法院；蔡總統每個操作都是司馬昭之心，想全面把持憲政機關，蔡政府這個由立法院長游錫堃、監察院長陳菊、司法院長許宗力與綠委組合，加上NCC排除不利民進黨媒體做法，構築完美獨裁體系，但讓台灣民主面臨危機。

台灣 國民黨 江啟臣

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