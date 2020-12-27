民選不會獨裁？蔡政府莫忘殷鑑：希特勒也是民選

最新一期《亞洲週刊》以蔡英文總統為封面，專題報導台灣「民選獨裁」的真相。行政院長蘇貞昌回應說「民選就不會獨裁」。 （圖擷自亞洲週刊臉書）

亞洲周刊封面形容蔡總統是「民選獨裁」，行政院長蘇貞昌力挺蔡總統表效忠，稱「民選就不會獨裁」，蘇院長發言或許不讓人意外；但民選領導人卻走向獨裁的政府不僅中南美洲、東南亞比比皆是，甚至納粹領袖希特勒，當初也是靠民選上台掌權，不知蘇貞昌是忘記了，還是害怕想起來。

希特勒是民選大獨裁者的史實，對二戰「剩下一隻掃帚也要拚」典故琅琅上口的蘇貞昌不會不知道，甚至蘇貞昌日前在立院，和立委探討失智症議題時還自稱，自己沒感覺到退化；蘇的確頭腦還相當清晰，只有在談到對執政黨不利的事情時，才像個健忘的政客。

當今兩岸關係陷入低點，從年初大選更可看出台灣 反中的聲浪高漲，民進黨 又何嘗不是同樣掌握了這樣的社會氛圍，一步步地為所欲為，讓外界感受到民選政府獨裁化。

獨裁意味著不聽社會大眾的多元聲音，從蔡政府上任後兩度提名 多位立場鮮明的大法官，近幾個月來，蔡政府提名了一分綠油油的監委名單，並假獨立機關之手，關掉了一個強力監督執政黨的新聞台；萊豬議題上，更是沒問過民眾半句意見，總統說開放就開放；這些擺在眼前的事實，恐怕都不是一句：「我是民選上台，所以不會獨裁。」就能平息各界疑慮。

納粹宣傳部長戈培爾有句名言，「謊話說了一千次，就會變成真理」。這民選獨裁的箇中精髓，民進黨也學了不少，再次完全執政的蔡政府首重宣傳，一切政策不管出於良善或另有政治目的，「大內宣」搭配上行政院「中央圖房」做的哏圖，都是標準配備，最經典的例子莫過於不斷強調，「開放萊豬對台灣是好事一樁」這個謬論。

成為民選獨裁政府不是不用付出代價，納粹的結局大家都知道，縱使如埃及有「最後法老」稱號的強人穆巴拉克，四度連任總統縱橫30年，但長年獨裁專斷的政權，最後仍不敵茉莉花革命民主浪潮，且晚景淒涼；古今歷史在案，民進黨莫忘殷鑑。