黑白集／反萊豬相比反服貿 更有理由衝總統府

圖為數千名反服貿學生2014年包圍行政院。（本報資料照片）

太陽花學運魏揚等七人三審，最高法院舉行言詞辯論。魏揚等人以言論自由、人民抵抗權抗辯，但如今人民更想知道：如果反服貿可以占領行政院，那麼反萊豬可不可以衝總統府？

魏揚表示，是長期累積的民怨爆發，社會運動者站出來呼籲是責任；律師團也指煽惑罪侵害言論自由，人民抵抗權是憲法基本權的行使，「當時是國民黨 威權專政，民主體制失靈，占領行政院是必要手段」。

最高檢察官朱朝亮直白反問：制訂服貿條例的是立法院，為何要占領行政院？若占領機關無罪，「那民眾主張反空汙、反萊豬、反核食，也可衝入行政院或總統府吃餅乾、喝飲料？」

蔡政府黑箱獨斷開放萊豬、立院曲承配合輾壓民意、國家機器查水表，加上東廠橫行、網軍圍事，迫使無從選擇的人民接受萊食，人民更有理由主張，「現在是民進黨 威權專政，民主體制失靈，占領行政院、總統府是必要手段」。

其實三度政黨輪替，蔡政府上台，已反證「民主體制失靈」之說的無稽，也凸顯「人民抵抗權」是無的放矢。六年來太陽花審判已成為一面照妖鏡，映照出一些人「我才是公民」的自我膨脹，以及當權者在朝在野的雙重標準。但看萊豬積累的民怨，只怕人民還真希望法官判決能為「反萊豬衝總統府」亮綠燈！