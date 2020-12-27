台灣豬標章破功 綠委：陳吉仲不用道歉嗎？

民進黨立委高嘉瑜。(本報資料照片)

萊豬即將開放入台，台灣 豬標章之亂至今未解，近來又爆出知名魯肉飯連鎖店「鬍鬚張」張貼台灣豬標章，卻販售含西班牙豬肉的紅麴燒肉便當，鬍鬚張為此緊急下架該商品。民進黨立委高嘉瑜今在臉書 上開砲，認為縱容業者貼台灣豬賣進口豬，農委會主委不用道歉嗎？呼籲畜產會應立即撤銷標章。

高嘉瑜指出，最近傳統市場、超市、大賣場、小吃店、便當店，到處都可以看到台灣豬貼紙，業者只要自行上網下載列印，台灣豬貼紙愛貼多少張就可以貼多少張，業者戲稱這是在貼春聯，消費者卻因此產生疑惑。

她表示，根據官方說法，台灣豬貼紙是要讓店家自主管理，清楚標示販售的豬肉是國產豬。也就是說，是不是真的賣台灣豬，要看業者自己的良心，政府不需負責任，民眾請自求多福。

高嘉瑜批評，台灣豬貼紙已經夠亂了，現在連台灣豬標章也出現業者貼台灣豬賣進口豬的亂象。她表示，台灣豬標章是農委會委託中央畜產會推動的政策，用來證明業者使用的豬肉、豬直接可食用部位，以及加工製品的主原料，一定都是台灣豬肉。台灣豬標章必須透過申請、審核、認證、簽約等嚴謹的行政流程，才能核發給業者，不像台灣豬貼紙隨便可以下載列印張貼。所以官方說法一直為台灣豬標章掛保證，只要消費者去貼台灣豬標章的店家用餐，保證不會吃到進口豬。

她說，但這樣的保證還是破功了，在台灣餐飲小吃業具有龍頭指標象徵的鬍鬚張、八方雲集兩家連鎖餐飲，分別傳出部分產品使用西班牙豬肉和丹麥豬肉，更離譜的是，他們都已經取得台灣豬標章的認證，卻可以貼台灣豬賣進口豬，她質疑，這不是欺騙消費者嗎？農委會主委陳吉仲宣稱台灣豬標章必須包括豬肉可食部分、原料都必須是百分之一百的國產豬，現在台灣豬標章的百分之一百的純度不見了，對於縱容業者破壞台灣豬標章的公信力，陳主委難道不用道歉嗎？

她認為，對於使用原料攙混進口豬肉未明確標示的業者，畜產會應立即撤銷他們的台灣豬標章，而不是發聲明幫業者脫罪，說什麼「庫存西班牙豬原料預計明年3月前用完後，就會全數改用國產豬」，這樣的說法荒腔走板，那民眾一月到三月吃到的不是台灣豬，是要跟誰求償？

高嘉瑜說，作為重要把關功能的台灣豬標章竟然率先淪陷，明年一月以後，又要如何讓人民相信政府？如何確保消費者選擇台灣豬，吃進去肚子裡面的就真的是台灣豬？行政團隊如果不能迅速弭平台灣豬貼紙之亂、台灣豬標章之亂，勢必成為政府保證的破口、誠信的破產 ，不得不慎！