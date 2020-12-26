萊豬標示…侯友宜：人民最卑微的請求 蔡英文卻做不到

立法院通過開放美國萊豬的九項行政命令，新北市長侯友宜25日受訪時表示，總統送了一個「最大、最難過的聖誕禮物」，讓食安更擔憂。（記者江婉儀／攝影）

萊豬爭議前天在立法院強行過關，新北市長侯友宜 昨天表示，總統送了一個最大、最難過的聖誕禮物，如今連標示全國都沒統一做法，「連人民最卑微請求都沒辦法做到。」台北市長柯文哲則喊無奈，指行政命令通過到施行只剩七天，地方政府要怎麼處理？

來源：聯合影音網

侯友宜說，總統既然要讓萊豬進來，就要嚴格把關，讓民眾有選擇吃或不吃的權利，這也是蔡總統自己說的，但到現在，萊豬標不標示，全國也沒統一做法，民眾無法選擇。

侯友宜說，萊豬如果擋不住，地方政府一定用自治條例嚴格把關，讓民眾清楚選擇萊豬標示吃或不吃，更希望中央統一做好，這也是民眾最後、最卑微的請求。

柯文哲表示，北市自治條例通過了，中央沒否決或贊成，這很奇怪，變成一個國家、兩套法律。雖然喊無奈，但柯也說，「念歸念，還是會去配合。」柯也批無法理解民進黨 政府腦袋在想什麼，到底搞什麼鬼，實在看不懂。

盧秀燕昨天訪視零售市場攤商張貼豬肉產地標示，她表示，中市各級學校的營養午餐及團膳，一律採用國產豬，所有團膳業者的契約也修改完畢，校園食安第一優先保障。

盧秀燕說，中市府明年檢驗量提高為今年的十倍並公布所有檢驗結果，也要提高吹哨檢舉獎金。若業者標示「國產豬」，稽查卻發現含有萊克多巴胺，將會罰台幣40萬到400萬元。

南投縣長林明溱指出，國人對萊豬疑慮不斷，民進黨過去大力反對瘦肉精，現在卻要民眾「吃下去」，專制威權心態暴露無遺。

台南市長黃偉哲表示，進口商已承諾不進口含萊克多巴胺豬肉，團膳業者、學校營養午餐業者也只用國產豬肉，「一邊不進口，一邊只用國產豬，沒人買就沒人進口」，這是市場法則，國人有選擇的權利。