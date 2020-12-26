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萊豬開放…中央地方鬥法 元旦恐天下大亂

台灣新聞組／綜合26日電
行政院長蘇貞昌25日表示，會依據法律規定，宣布萊豬相關規範。（記者林澔一／攝影）
行政院長蘇貞昌25日表示，會依據法律規定，宣布萊豬相關規範。（記者林澔一／攝影）

萊豬開放進口在即，各地方縣市目前仍有「形式不一」的反萊豬食安條例，行政院卻使出拖延戰術，遲未核定或回覆，南投縣政府決定不送中央審議，有地方議會不排除聲請釋憲，北市副市長黃珊珊指出，此一法律爭議不在明年元旦前解決，會天下大亂。行政院長蘇貞昌昨表示，會依據法律規定，正式宣布相關規範。

萊豬開放進口在即，但各地方政府食安條例陸續訂出「零檢出」及罰則規定，其中，台中市、彰化縣數年前就已訂定的食安自治條例，早經中央核定，元旦起要依自治條例開始稽查處理。

台北、新北、桃園、嘉義、苗栗等地方議會陸續通過食品安全自治條例新增零檢出，日前送行政院核定。台北市與桃園市收到中央公文指需要較長時間審查，暫不予核定，黃珊珊昨指出，現在變成法律空窗期。台北市議會不排除聲請釋憲，台北市長柯文哲表示尊重。

南投縣縣議會11月底通過「零檢出」的食品安全管理自治條例後，決定不送中央核定。縣長林明溱說，元旦起會嚴格執行肉品稽查，豬肉和相關製品若驗出萊克多巴胺，就重罰台幣10萬元，如果業者不改，就製作「萊豬專賣店」標章公告周知。

根據地方制度法，自治條例經各該地方立法機關議決後，如規定有罰則時，應分別報經行政院、中央各該主管機關核定後發布。知情人士表示，新修正的條例若未生效，只能沿用舊法，但部分縣市自治條例早有規範禁止萊豬，政院處理恐會更棘手。

蘇貞昌昨表示，各縣市議會有不同做法，彼此差異很大，行政院會依據法律規定，了解相關情形之後，正式宣布相關規範。

究竟要如何訂定規範，是否在元旦前回應等，行政院目前保密到家，僅強調「有作法會統一告知」。地方推測，行政院作法可能有二，一是讓自治條例直接擺到失效，就無謂牴觸問題；第二則較為可能，就是中央主動說明地方自治條例牴觸政策，但讓地方議會可以加快申請釋憲腳步。

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