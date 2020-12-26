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亞洲週刊稱蔡英文「民選獨裁」 綠反批專為北京政府喉舌

台灣新聞組／台北26日電
針對最新一期《亞洲週刊》以蔡英文總統為封面，專題報導所謂台灣「民選獨裁」的真相，民進黨發言人顏若芳25日表示，這種曾把港警鎮壓反送中運動的照片當封面的媒體，毫無評論價值。 （圖擷自亞洲週刊臉書）
針對最新一期《亞洲週刊》以蔡英文總統為封面，專題報導所謂台灣「民選獨裁」的真相，民進黨發言人顏若芳25日表示，這種曾把港警鎮壓反送中運動的照片當封面的媒體，毫無評論價值。 （圖擷自亞洲週刊臉書）

最新一期香港《亞洲週刊》以蔡英文總統為封面，專題報導台灣「民選獨裁」的真相。文章引述民進黨創黨元老張俊宏、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮的評論，形容蔡英文的民主獨裁讓她搖身一變成為「民選皇帝」。

民進黨發言人顏若芳昨天表示，相較於國際民主國家各大權威媒體對台灣的報導，這個長期支持一國兩制、打壓香港民主自由的媒體封面所影射的訊息，顯然與其他國際主流媒體的報導完全背道而馳。

顏若芳說，這個媒體過去就有很大爭議，不僅立場親共，專為北京政府喉舌，更把港警當作2019風雲人物，極力打壓香港民主。對於這種把港警鎮壓反送中運動的照片當封面的媒體，毫無評論的價值。

對於民進黨的批評，亞洲週刊昨晚發表聲明回應，指本期亞洲週刊的封面故事《台灣民選獨裁幕後-綠營新威權主義現象》，是採訪民進黨內部的看法，引述創黨元老張俊宏、林正杰、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮等看法，反映台灣大部分民意，顯示各方對台灣民選領袖走向獨裁的憂慮。蔡英文總統與民進黨不應藉「抹紅」亞洲週刊來否定台灣的主流民意。

聲明說，台灣主流民意對於萊豬肉與美牛事件，都感到焦慮，民進黨政府一意孤行，對反萊豬的醫師蘇偉碩「查水表」，對台大教授蘇宏達臉書上的發言，出動警方約談，都製造寒蟬效應。亞洲週刊作為國際媒體，對這些攸關言論自由的大事，都有責任詳細報道與評論。

聲明指出，亞洲周刊支持香港民主發展，但反對打砸搶的「攬炒」與「私了」，因此對於挺身反擊黑色暴徒的香港警察都予高度肯定，並選為2019的年度風雲人物，反映香港的主流民意，也見證香港局面回復穩定，也符合台灣的利益。民進黨對此加以攻擊，正暴露它背後支持香港動亂的意圖。

台灣 香港 民進黨

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