新聞評論／蔡政府的「類獨裁衝動」 比萊劑更毒

圖為立法院外群眾抗議萊豬。（本報資料照片）

即將揮別失落的一年，台灣 幸運躲過新冠病毒肆虐，卻進入解嚴後最嚴重的政治疫情。蔡英文 總統的黑箱決策，在立法院裡恣意輾壓民意，完成萊豬登台最後一哩路；她意猶未盡地反擊說，「我不同意有些人指控民進黨前後不一」。「朕意」凌駕民意，還自居真理扭曲事實，蔡政府肆無忌憚地與民為敵，台灣未來不知還有多少這類「萊豬」決策。

綠營高調祭黨紀處理萊豬表決案，強渡關山日，僅三人棄權。綠營得意之餘，還大酸藍委是因美方壓力才不敢強力抗爭；言下之意，若非美國 出手，表決大戰未必能輕騎過關。執政黨違逆民意，所向寸草不留，僅通過政院行政命令備查案，將在野黨所提配套修法提案悉數封殺。這番肉搏，民進黨其實只是在替美國豬農、萊劑藥廠搶攻台灣市場，對把關國民食安毫無落實之意。政府官員領公帑替美商幹活，出賣台灣人健康，心安理得嗎？

蔡英文全然無視人民疑懼，她以美牛開放後銷量大增為由，稱台灣人對萊劑憂慮已解。相形之下，綠委劉建國棄權時懇求「可不可以有不一樣的聲音」，強調配套工作尚未完善，他有責任督促行政團隊。兩相對照，面對行政權的傲慢，人民的意見何等卑微。

這場萊豬風暴中，政府選擇站在民意的對立面。蔡總統以「國家利益」為幌子掩蓋決策真相，蘇內閣則一路撒謊造謠敷衍，操作網軍帶風向，眼看情勢不妙，乾脆發動檢警國家暴力向異議者查水表，企圖造成寒蟬效應。

這套結合欺騙與恐嚇的模式，蔡政府已運用多回。去年底，蔡英文也以「國家安全」為名，指導立法院限時修法。差別僅在，當時府院為勝選發動《反滲透法》立法，將在野黨打成「全民公敵」；食髓知味後，蔡政府這次更擴大打擊，對抗所有民意。國安修法時，不少人因畏懼中國併吞，不在乎言論自由、人權遭戕害；這次恐怖統治被用在與意識形態無關的食安議題上，綠委還誣指反對萊豬者是「親中反美」，已到了不知所云的地步。「民主」養大了民進黨這頭怪獸，它反過來踩踏國家的主人。

萊豬事件暴露了蔡政府的霸道，而一向低調的美國在台協會這次卻直接干預台灣內政，更令人扼腕。AIT處長酈英傑面對市長盧秀燕反映反萊豬民情，竟回以近似警告的聲明；荒唐的是府院黨還幫腔，指控在野黨破壞台美關係。這段插曲，暴露開放萊豬是「政黨私利」大於國家利益，執政者寧可幫著外人打壓異議，也不願為民眾爭取最佳條件。

蔡英文夸言「愛台」，實則一手恐怖統治，一手援引外國勢力鞏固一黨獨大，順手出賣人民利益。從萊豬到軍售，蔡政府一心討好美國而照單全收；事實上，台灣過去經由談判加入世貿組織、與大陸簽署ECFA，過程透明、結論白紙黑字，不失尊嚴。為何蔡英文由談判專家變成總統，這個國家就再也上不了談判桌，國家大事只能關門在餐桌上任人開價？

台灣民意基金會董事長游盈隆直指民進黨吹起「不自由民主」的妖風，出現「類獨裁衝動」，並以新加坡為例，呼籲懸崖勒馬。此項評語，恐怕還抬舉了蔡蘇體制：星國執政黨追求國家利益與經濟發展，但蔡政府偷走人民自由，卻只維護一人一黨之私。國家領導人可以「時空環境不同」輕易背叛承諾與價值，怎知來日不會因重新對外押寶而昨非今是？蔡總統既已向民意宣戰，她的「類獨裁衝動」，恐將是比萊劑更可怕的民主之毒。