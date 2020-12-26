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太陽花占行政院辯無罪 檢：反萊豬就可衝總統府？

台灣新聞組／台北26日電
圖為2014年太陽花學運群眾攻占行政院，在警方面前拆掉行政院大門。 （本報資料照片）
圖為2014年太陽花學運群眾攻占行政院，在警方面前拆掉行政院大門。 （本報資料照片）

太陽花學運成員六年前占領行政院，學運領袖魏揚等七人二審逆轉，改依煽惑他人犯罪判處2月至4月不等徒刑，案件上訴三審，最高法院昨天行言詞辯論，魏揚等人辯稱是在行使抵抗權，主張無罪。最高檢檢察官朱朝亮說，若占領機關可以無罪，「那民眾主張反空汙、反萊豬、反核食也可以衝入行政院或總統府吃餅乾、喝飲料，司法卻不得加以處罰？」

來源：聯合影音網

朱朝亮指出，占領行政院的被告「求仁得仁」應該受有罪判決，但考量動機仍算良善，行政院損害輕微，可認同從輕處罰，但不宜判決無罪，否則是特權。

魏揚表示，煽惑他人犯罪的處罰是箝制言論自由，當天並非某人要求群眾占領，是長期累積的民怨，才會在三二四當天爆發出來，身為社會運動者站出來呼籲是種責任，當權者應正視「煽惑罪」就法理、社會意涵上已經過時。魏揚指出，在行憲紀念日這天，期盼辯論能讓台灣民主法治的思辨議題上能再進一步。

言詞辯論時，檢辯雙方針對「煽惑他人犯罪是否違憲？得否為目的性限縮的合憲性解釋」、「抵抗權或公民不服從之要件如何？能否於個案阻卻違法或減免刑責？」二項爭點辯論。

檢方認為，本案爭議涉及憲政，建請合議庭是否考慮停止審判，提案大法庭或聲請釋憲，朱朝亮說，若辯方認為侵入住居保護的客體是私人財產法益，「那去總統府搶錢怎會構成強盜罪？」

律師團認為，煽惑他人犯罪規定違反明確性原則、比例原則、平等原則，確實侵害言論自由違憲，人民抵抗權是憲法第二條基本權的行使，不用明文規定。

朱朝亮還援引德國日本等國家的規範，認為公民不服從必須以非暴力方式行使，並且制訂服貿條例的是立法院，為何魏揚等人要用暴力手段入侵行政院？

最高法院辯論庭昨邀請四名法律學者任鑑定人，辯論程序到中午、近四小時後，仍有兩位鑑定人尚未發言，審判長決定改2021年1月4日再開庭辯論。

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