蔡英文表姊夫吳明鴻 接任最高行政法院院長

吳明鴻將接任最高行政法院院長。（圖：最高行政法院提供）

最高行政法院院長藍獻林即將退休，總統府昨公布由現任最高行政法院庭長吳明鴻接任院長，由於吳明鴻是蔡英文總統表姊林美珠的夫婿，儘管司法院前陣子表面上提出吳明鴻、侯東昇、吳東都等人選給總統府，但這陣子在法界早已被形容「用膝蓋想也知道」。

吳明鴻早年擔任檢察官時，曾起訴轟動一時的湯英伸案，並對湯求處死刑，湯案後來引發不少知名社會人士救援行動，但最後仍遭槍決。

吳後來在行政法院體系另闢天地，在最高行政法院擔任審判長時，曾審理高雄市前市長韓國瑜 針對罷韓投票 ，及中廣、婦聯會與黨產會間的假處分爭議案。

中選會今年4月17日作成韓國瑜罷免案成立公告，韓陣營聲請停止執行，被一審駁回聲請；韓國瑜提抗告，當時由審判長吳明鴻組成的合議庭，認為罷免權是人民受憲法保障的參政權，駁回韓國瑜的聲請而確定。

婦聯會被黨產會認定是國民黨 附隨組織、凍結其名下資產，聲請停止執行。一審裁定停止執行凍結婦聯會資產，但黨產會不服抗告；最高行政法院吳明鴻合議庭收案後，廢棄婦聯會勝訴的裁定，還直接自為裁定駁回婦聯會的聲請確定。

此外，中廣公司被黨產會認定為國民黨附隨組織，並命其名下13筆土地移轉國有，追徵移轉或出售的29筆土地、共計77億元價額；中廣聲請停止執行，一審裁准不動產移轉國有及追徵價額部分，其餘駁回。中廣與黨產會均提抗告，同樣在吳明鴻擔任審判長的合議庭中，認定中廣未提出有何有難以回復具體影響？駁回中廣的要求而確定。