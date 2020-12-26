我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美逾33萬人染疫亡 紐約州確診破90萬

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

蔡英文表姊夫吳明鴻 接任最高行政法院院長

台灣新聞組／台北26日電
吳明鴻將接任最高行政法院院長。（圖：最高行政法院提供）
吳明鴻將接任最高行政法院院長。（圖：最高行政法院提供）

最高行政法院院長藍獻林即將退休，總統府昨公布由現任最高行政法院庭長吳明鴻接任院長，由於吳明鴻是蔡英文總統表姊林美珠的夫婿，儘管司法院前陣子表面上提出吳明鴻、侯東昇、吳東都等人選給總統府，但這陣子在法界早已被形容「用膝蓋想也知道」。

吳明鴻早年擔任檢察官時，曾起訴轟動一時的湯英伸案，並對湯求處死刑，湯案後來引發不少知名社會人士救援行動，但最後仍遭槍決。

吳後來在行政法院體系另闢天地，在最高行政法院擔任審判長時，曾審理高雄市前市長韓國瑜針對罷韓投票，及中廣、婦聯會與黨產會間的假處分爭議案。

中選會今年4月17日作成韓國瑜罷免案成立公告，韓陣營聲請停止執行，被一審駁回聲請；韓國瑜提抗告，當時由審判長吳明鴻組成的合議庭，認為罷免權是人民受憲法保障的參政權，駁回韓國瑜的聲請而確定。

婦聯會被黨產會認定是國民黨附隨組織、凍結其名下資產，聲請停止執行。一審裁定停止執行凍結婦聯會資產，但黨產會不服抗告；最高行政法院吳明鴻合議庭收案後，廢棄婦聯會勝訴的裁定，還直接自為裁定駁回婦聯會的聲請確定。

此外，中廣公司被黨產會認定為國民黨附隨組織，並命其名下13筆土地移轉國有，追徵移轉或出售的29筆土地、共計77億元價額；中廣聲請停止執行，一審裁准不動產移轉國有及追徵價額部分，其餘駁回。中廣與黨產會均提抗告，同樣在吳明鴻擔任審判長的合議庭中，認定中廣未提出有何有難以回復具體影響？駁回中廣的要求而確定。

韓國瑜 國民黨 投票

上一則

台民法成年下修為18歲 2023年施行

下一則

亞洲週刊稱蔡英文「民選獨裁」 綠反批專為北京政府喉舌

延伸閱讀

冷眼集／蔡英文聖誕送萊豬 乖乖萊委齊現形

冷眼集／蔡英文聖誕送萊豬 乖乖萊委齊現形
綠民調：逾6成滿意蔡英文表現 不滿多因「開放美豬」

綠民調：逾6成滿意蔡英文表現 不滿多因「開放美豬」
蔡英文仍高民調 黨政人士：817萬票熱度仍在

蔡英文仍高民調 黨政人士：817萬票熱度仍在
被查水表…蘇偉碩：應訊將聲請蔡英文當證人

被查水表…蘇偉碩：應訊將聲請蔡英文當證人

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」