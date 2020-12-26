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黑白集／棄萊豬 受黨紀 民進黨的「良心犯」還不夠多

黑白集
立法院針對萊豬進行表決大戰，民進黨立委林淑芬等人以棄權的方式表達立場。(本報資料照片)
立法院針對萊豬進行表決大戰，民進黨立委林淑芬等人以棄權的方式表達立場。(本報資料照片)

民進黨祭出黨紀的威嚇下，仍有三名綠委在表決中對萊豬開放投下棄權票，凸顯了蔡政府決策令人難以苟同。跑票的林淑芬、劉建國、江永昌三人，被反對陣營稱譽為英雄，卻將面臨黨紀處分。

嚴格來說，他們都是民進黨的「良心犯」，因為信念上無法認同萊豬政策而將受懲處。黨鞭柯建銘事前發出嚴正警告，黨內還列出立委「黑名單」一路緊盯，三人應知忤逆中央的後果不輕。但他們仍決意聽從自己的良心，信守維護食安的承諾；對照其他數十名無意志的綠委，顯得身影不俗。

隨著民進黨「幫派化」傾向越來越強，違反「幫規」者受到的處分，也將越來越嚴厲。若所謂黨紀，只是「罰錢」了事；那外界就要質疑：為何其他人不願付出罰款來贖回自己的良心？黨內已有人放話，跑票者未來的提名將受影響；這點，恐怕才是厲害的緊箍咒。

在遭民意群起反對的議題上，民進黨顯更需要藉「團結」來證明自己是對的。但「團結」已是一個用爛的悖論，一個只知內聚抱團卻拒聽民意的執政黨，只會不斷地背棄民意，最後遭民意背棄。

表決時投錯票、又被抓到在玩麻將手遊的綠委余天，此人夠忠誠、也夠聽話了，但這種工具立委能當執政支柱嗎？民進黨需要更多良心犯，三人是不夠的！

民進黨 提名 幫派

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