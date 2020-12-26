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萊豬跑票效應 綠憂影響2022選舉 藍拚公投、割萊委

台灣新聞組╱台北26日電
立法院萊豬表決，國民黨為未能擋下萊豬條文鞠躬道歉，將訴諸全民民意，以公投對決。(記者曾吉松／攝影)
立法院萊豬表決，國民黨為未能擋下萊豬條文鞠躬道歉，將訴諸全民民意，以公投對決。(記者曾吉松／攝影)

立法院在萊豬相關修法、行政命令表決上，民進黨雖挾國會優勢，否決在野黨提案，但區域綠委壓力持續蔓延。由於投下贊成票者全成了在野黨口中的「萊豬立委」，對2022選舉有一定傷害，也讓這些綠委對跑票者的置身事外無法諒解。

針對綠委林淑芬、劉建國、江永昌跑票，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，前天黨團會議中就決議，對於沒有和黨團一致投票立委「一定會送紀律委員會」。民進黨團幹事長鄭運鵬補充，黨團會議處理後，如果有必要會再送中央黨部，因黨團沒有祭黨紀權力。

鄭運鵬表決後在臉書寫下「原來，跑票就可以去過耶誕」；前立委段宜康昨則在臉書貼文指出，這不是紀律和團結問題，公然質疑執政團隊維護國人健康的誠意、能力才是關鍵。在這等同對總統和內閣的信任投票，居然有民進黨立委跑票！

綠委王美惠昨天受訪時更哽咽表示，不明白為什麼黨籍立委會跑票。綠營內部也有人認為，真正挑戰正要開始，要避免相關議題持續延燒，甚至影響2022年縣市長選舉。

據了解，不少民進黨立委都感受到民意壓力，特別是跑票附近選區的綠委，更加感受到壓力。尤其民進黨過去持反對立場，現在卻改變態度，這樣的質疑連民進黨支持者都有，再過一年多就要進行縣市長選舉，民進黨上下都非常緊張。

對於開放萊豬行政命令在立院闖關，國民黨昨天表示，已準備遍地開花發動反萊豬公投連署，明年八二八才是終局之戰，對民代或社團發起「割萊委」罷免也會予以尊重。

國民黨文傳會主委王育敏表示，這場「反萊豬」戰役還沒結束，人民還有公投武器；國民黨已準備好成案連署書募集點。

國民黨革實院院長羅智強表示，萊豬元旦進口後人民不是束手無策，仍有兩路徑可改變決策，第一是公投，若有公投，8月28日反萊豬公投通過，民眾只要吃九個月萊豬；第二個路徑是罷免，只要罷免12位萊委民進黨就不過半，待反萊豬立委補上，就能達過半57席門檻。

羅智強說，「食安之戰現在才開始」，既然「民進黨不把關，就由全民幫忙把關」。

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