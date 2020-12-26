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冷眼集／陳菊的人權標準已改變？

記者 蔡晉宇、林政忠
是否提供醫師蘇偉碩人權庇護？監察院長陳菊25日反問，蘇現在行動自如、發言自由，有什麼立即迫害？(記者林伯東／攝影)
是否提供醫師蘇偉碩人權庇護？監察院長陳菊25日反問，蘇現在行動自如、發言自由，有什麼立即迫害？(記者林伯東／攝影)

反萊豬醫師蘇偉碩疑似被國家機器「查水表」，對於國家人權會是否提供庇護時，監察院長、人權會主委陳菊義正辭嚴反問「什麼庇護？他現在行動自如、發言自由，有什麼立即迫害？」如果時光倒回，40年前的美麗島受刑人陳菊，聽到如今監察院長陳菊的回答，不知作何感想？

時逢聖誕節，陳菊25日戴上應景的紅色聖誕節口罩出席活動，孰料等著蘇偉碩的不是捍衛言論自由的聖誕大禮，而是陳菊皺了皺眉，不覺得有什麼問題，似乎是外界小題大作。

監委人事審查期間，時代力量立委邱顯智曾說，美麗島事件的陳菊令人激動不已，但陳菊擔任高雄市長高位後，卻在排灣族拉瓦克部落案、果菜市場拆遷案、消防員徐國堯案等涉及人權案件中有所爭議，令人感到陌生。

身為昔日戰友的前台南縣長蘇煥智更感嘆說，30年前，他曾任台權會長，當時總幹事是陳菊，蘇偉碩被查水表若發生在當時，台權會和陳菊一定會出來抗議；現在30年過去了，雖然有人權會，但是，這個機關就像神明一樣，叫也沒反應，令人失望。

身為美麗島事件的受刑人和見證人，陳菊對於老百姓要面對國家機器的步步進逼，應是最能感同身受，因為人權從來就不是天上掉下來的聖誕禮物。陳菊曾親受政府迫害，如今若出現「人權雙標」，以高標準才認定是國家機器迫害，今昔對照，實為諷刺。

人權沒有高低標，更不應黨同伐異，顏色對了才政治庇護。若如「陳菊標準」，只要行動自如、發言自由，都不算受迫害，監察院根本不必設人權會，台灣人權早就「87分不能再高了」(網路用語，白癡的意思)。

庇護 聖誕節 台灣

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