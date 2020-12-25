國民黨揭萊委 羅智強批鄭運鵬：好意思去指責林淑芬

國民黨文傳會主委王育敏與革實院院長羅智強25日上午在黨中央舉行記者會，痛批民進黨多數暴力輾壓反對萊克多巴胺美豬進口的民意。(記者徐宇威／攝影)

國民黨文傳會主委王育敏與革實院院長羅智強今(25)日上午在黨中央舉行記者會，痛批民進黨 以多數暴力輾壓反對萊克多巴胺美豬進口的民意，在平安夜強行通過萊豬進口的行政命令，民進黨多數立委罔顧民意反對，服從黨意。針對鄭運鵬及林淑芬昨日在臉書 「黨內互打」，革實院院長羅智強說，「林淑芬的硬骨，顯現了鄭運鵬的軟骨」，他還好意思去指責林淑芬，外面評價林淑芬是民進黨最後的良心，讓最黑心的鄭運鵬去評價民進黨最後的良心，「鄭運鵬你可以再離譜一點」。

來源：聯合新聞網

文傳會主委王育敏點名，整個民進黨從上到下，蔡英文 、蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中以及簡報上59位立委，都是昨天在立法院投下贊成票，同意行政院的9項行政命令。這一些的立委們我們統統可以叫他們「萊豬立委」。柯建銘竟然祭出黨紀，「一票都不能跑」，針對3名跑票的立委，柯今天一再重申一定會送考紀，站在民意這邊的立委受到民進黨的考紀處分，這一個政黨還有救嗎？蘇巧慧日前還說「難道這個社會只剩下萊豬嗎？我們有更多重要的事情做」，王育敏批，「這就是典型的何不食肉糜的表現」。

王育敏表示，除了「萊豬立委」外，台灣也誕生了「萊豬總統」，蔡英文在臉書發表一篇文章，有兩段話讓看到的人拳頭都硬了，文中提到「有些人批評民進黨前後不一致，我不能同意這樣的指控」，王育敏質疑，蔡總統是要告訴大家，之前她上街頭反對毒牛是對的，現在執政後開放萊豬也是對的？請問有哪一件事情，你前面反對也是對的，後面贊成之後也是對的？是把老百姓的智商嚴重低估了嗎？「這樣的話還敢出現在總統的臉書中，真的非常可恥」。文中還提及「民眾對萊劑的憂慮已經漸漸緩解」，這一個總統都不看民調的嗎？我們現在有七成民意反對萊豬，竟然在自己的臉書自我合理化，硬抝成民眾對萊劑的憂慮已經漸漸緩解，她是不是數學不太好？