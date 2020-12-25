我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

國民黨揭萊委 羅智強批鄭運鵬：好意思去指責林淑芬

記者賴韻如、徐宇威／台北25日電
國民黨文傳會主委王育敏與革實院院長羅智強25日上午在黨中央舉行記者會，痛批民進黨多數暴力輾壓反對萊克多巴胺美豬進口的民意。(記者徐宇威／攝影)
國民黨文傳會主委王育敏與革實院院長羅智強25日上午在黨中央舉行記者會，痛批民進黨多數暴力輾壓反對萊克多巴胺美豬進口的民意。(記者徐宇威／攝影)

國民黨文傳會主委王育敏與革實院院長羅智強今(25)日上午在黨中央舉行記者會，痛批民進黨以多數暴力輾壓反對萊克多巴胺美豬進口的民意，在平安夜強行通過萊豬進口的行政命令，民進黨多數立委罔顧民意反對，服從黨意。針對鄭運鵬及林淑芬昨日在臉書「黨內互打」，革實院院長羅智強說，「林淑芬的硬骨，顯現了鄭運鵬的軟骨」，他還好意思去指責林淑芬，外面評價林淑芬是民進黨最後的良心，讓最黑心的鄭運鵬去評價民進黨最後的良心，「鄭運鵬你可以再離譜一點」。

來源：聯合新聞網

文傳會主委王育敏點名，整個民進黨從上到下，蔡英文、蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、衛福部長陳時中以及簡報上59位立委，都是昨天在立法院投下贊成票，同意行政院的9項行政命令。這一些的立委們我們統統可以叫他們「萊豬立委」。柯建銘竟然祭出黨紀，「一票都不能跑」，針對3名跑票的立委，柯今天一再重申一定會送考紀，站在民意這邊的立委受到民進黨的考紀處分，這一個政黨還有救嗎？蘇巧慧日前還說「難道這個社會只剩下萊豬嗎？我們有更多重要的事情做」，王育敏批，「這就是典型的何不食肉糜的表現」。

王育敏表示，除了「萊豬立委」外，台灣也誕生了「萊豬總統」，蔡英文在臉書發表一篇文章，有兩段話讓看到的人拳頭都硬了，文中提到「有些人批評民進黨前後不一致，我不能同意這樣的指控」，王育敏質疑，蔡總統是要告訴大家，之前她上街頭反對毒牛是對的，現在執政後開放萊豬也是對的？請問有哪一件事情，你前面反對也是對的，後面贊成之後也是對的？是把老百姓的智商嚴重低估了嗎？「這樣的話還敢出現在總統的臉書中，真的非常可恥」。文中還提及「民眾對萊劑的憂慮已經漸漸緩解」，這一個總統都不看民調的嗎？我們現在有七成民意反對萊豬，竟然在自己的臉書自我合理化，硬抝成民眾對萊劑的憂慮已經漸漸緩解，她是不是數學不太好？

民進黨 臉書 蔡英文

上一則

民進黨強渡關山 9行政命令全過 萊豬元旦開放進口

下一則

1句「狗官」挨罵1年 范瑋琪再道歉：請放過我的家人

延伸閱讀

校園禁萊劑表決 綠委林淑芬跑票未挺黨團決定

校園禁萊劑表決 綠委林淑芬跑票未挺黨團決定
校園禁萊劑表決 綠委林淑芬跑票未挺黨團決定

校園禁萊劑表決 綠委林淑芬跑票未挺黨團決定
觀察站／「美麗島」換藍唱 誰讓民進黨丟失旗幟？

觀察站／「美麗島」換藍唱 誰讓民進黨丟失旗幟？
觀察站／「美麗島」換藍唱 誰讓民進黨丟失旗幟？

觀察站／「美麗島」換藍唱 誰讓民進黨丟失旗幟？

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43
目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已召開紀律委員會，做出懲處。聯合報系資料照片

執勤未戴口罩傳染給2機師 長榮確診紐籍機師被開除了

2020-12-23 06:55
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(本報資料照片)

柯建銘兒子涉從美運毒「不起訴」驗毒呈陽性反應

2020-12-22 22:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票