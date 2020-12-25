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萊豬表決 3綠委不甩黨紀跑票 柯建銘：送中評會處理

記者蔡晉宇／台北25日電
民進黨立委林淑芬。（本報資料照片）
民進黨立委林淑芬。（本報資料照片）

萊豬表決昨天在民進黨立法院黨團祭出黨紀處分下強渡關山，但綠營民代面對萊豬的壓力仍持續延燒，儘管黨團祭出黨紀處分，要求「一票都不能跑」，但昨天表決大戰中，綠委林淑芬、劉建國與江永昌等三人仍跑票。

民進黨團昨舉行黨團大會針對萊豬表決做最後討論。總召柯建銘在會中徵詢黨團成員意見後決定，若有跑票的綠委皆黨紀處分，送中評會討論提名資格，「一票都不能跑」。

但林淑芬、劉建國在表決兩項萊豬修法時，皆棄權未投票，不願為萊豬背書；對於是否有來自地方的壓力，劉建國說，如果他的不一樣可以提醒行政團隊更嚴謹面對這個事情，即使黨紀處分、不被理解或謾罵，他一切泰然。

林淑芬投票前表示，自己為人民守護食安的堅持始終如一，無論是揭發頂新黑心油、校園禁用基改食品、落實食品標示等，立場從未改變；投下棄權票後，記者追問她只是堅持理念，會不會覺得很委屈？林淑芬說，「不會、坦然接受」。

院會針對學校衛生法進行廣泛討論時，國民黨立委林奕華說，食安與萊豬議題不分藍綠，「求求民進黨放過孩子」；國民黨立委萬美玲說，所有立委表決前要摸摸自己良心，心中不能只有黨意，別成為「萊委」。

承受家長團體壓力的教文委員會綠委黃國書稱，如果進口商不進口萊豬，社會可吃到萊豬的機率也是零，國民黨立委回說怎麼可能，並高舉「騙」、「反萊豬」紙張抗議；民進黨立委吳思瑤提及2012年時前總統馬英九開放美牛，國民黨立委再度高舉「騙」字牌，大喊「牛豬分離」、「萊劑是禁藥」。

到了下午表決行政命令時，除了劉、林，民進黨立委江永昌也棄權未投票；江永昌表示，食品基於科學及有效管控會是安全的，台灣也需要為了發展國際貿易走出去，執政黨這樣做沒有錯，但需要多一點時間讓人民理解清楚。

九項行政命令表決准予備查後，面對三位立委跑票，柯建銘說，「我們一定會處理，不用擔心，內部有討論過了，我們會處理。」

民進黨立委劉建國。（本報資料照片）
民進黨立委劉建國。（本報資料照片）
民進黨立委江永昌。（本報資料照片）
民進黨立委江永昌。（本報資料照片）

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