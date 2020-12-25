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民進黨強渡關山 9行政命令全過 萊豬元旦開放進口

台灣新聞組╱台北25日電
立法院24日針對開放美國萊豬的行政命令表決大戰，民進黨立法院黨團挾人數優勢通過，國民黨團宣示決戰公投。(記者曾吉松／攝影)
立法院24日針對開放美國萊豬的行政命令表決大戰，民進黨立法院黨團挾人數優勢通過，國民黨團宣示決戰公投。(記者曾吉松／攝影)

立法院昨挑燈夜戰處理攸關開放美國萊豬進口的行政命令，從上午一路表決到晚上，民進黨立法院黨團祭出黨紀處分，民進黨團最終挾人數優勢表決通過。九項行政命令予以備查，明年1月1日正式放行萊豬。國民黨團經48小時及夜宿抗爭無效下宣示，「今天不是戰役結束，將來要決戰公投」。

立法院會昨處理攸關開放進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛等九項行政命令，以及食管法和學校衛生法部分條文修正草案。另外在平安夜挑燈夜戰，通過19項附帶決議，要求行政部門在萊豬開放後應落實源頭管理，以及強化邊境稽查能力。

在學校衛生法部分，在野黨希望明訂含萊劑食品禁止進入校園，民進黨則主張透過修訂行政契約規範即可，無須入法，並提出修正動議，以人數優勢表決通過「維持現行條文」。食管法部分，在野黨盼能將萊劑食品標示入法，並訂出無標示的處罰，但民進黨則認為此做法可能構成貿易障礙，希望業者自主標示，同樣提出修正動議，表決通過維持現行條文。

兩項修法草案後，院會處理攸關萊豬開放的行政命令，包括修正「動物用藥殘留標準」，允許豬隻肌肉中萊克多巴胺的殘留容許量，肌肉為0.01ppm，肝臟、腎臟各為0.04ppm，以及修正「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」、「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」等九項行政命令。對於在野黨提出不予備查，或廢止等修正動議，民進黨團皆靠人數優勢全部否決，通過予以備查，確定美國萊豬將於明年1月1日開放輸台。

蔡英文總統昨晚表示，美豬美牛的議題，經歷過三任總統，遲遲不能解決，已經成為台美之間的困難貿易問題，她說，正是基於這些考慮，政府才決定進一步開放美豬、美牛的進口，向國際社會邁出台灣願意、也有能力解決困難貿易問題的關鍵一步。

民眾發起的向日葵運動吹起號角，24日在立法院前關注院內朝野攻防，並發起訴求反萊豬...
民眾發起的向日葵運動吹起號角，24日在立法院前關注院內朝野攻防，並發起訴求反萊豬罷免萊委活動。(記者林俊良／攝影)

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