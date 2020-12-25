萊豬叩關！「抱歉沒擋住」藍：明年決戰公投

開放含萊克多巴胺美豬進口行政命令今在立院闖關，在民進黨立委人數優勢下全數完成備查。(記者周志豪／攝影)

民進黨 政府開放含萊克多巴胺美豬九項行政命令昨在立院闖關，在民進黨人數優勢下全數完成備查。國民黨 主席江啟臣昨與黨籍立委對沒能擋住萊豬鞠躬向全民道歉，並宣示戰線將拉到明年反萊豬公投 。

「828公投還是最後的關鍵」，江啟臣表示，在反萊豬公投前這段時間民眾仍然會有疑慮，國民黨做為負責任在野黨，會請所有黨籍縣市長與民代全力做好地方把關工作；中央既然不負責任開放，地方只能全力捍衛、為人民食安把關。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，昨天的表決大戰不是最後的戰役，國民黨提的反萊豬公投已經成案，明年1月6日將展開第二階段連署，之後會深入各鄉鎮市與菜市場，目標募集50萬份成案連署書，要讓公投在明年8月28日投票。

林為洲說，8月28日這個日子很諷刺，因為今年8月28日蔡英文總統宣布進口萊豬，明年宣布一周年的日子，要用人民力量否決倉促決定的黑箱決策。

對於民進黨強勢通過開放萊豬進口，前總統馬英九昨天也在臉書批評，蔡總統8月底突然宣布開放萊豬與擴大萊牛進口犯「黑箱作業、一人獨裁」、「雙重標準、推卸責任」與錯估國內外情勢三大錯，呼籲全民挺反萊豬公投連署。

江啟臣說，對表決結果非常遺憾與抱歉，但昨天的表決除展現民進黨再次的多數暴力輾壓民意外，也證明國會與代議制度失能，民進黨把民意當塑膠，最後只能訴諸直接民權，以公投展現民意，讓人民自主決定要吃什麼豬肉。