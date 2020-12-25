台北市長民調 蔣萬安獨強 任何一種對戰組合都贏

新台灣國策智庫25日公布最新民調，衛福部長陳時中是目前綠營支持度最高的人選，國民黨則是立委蔣萬安，蔣萬安的支持度高於陳時中近7個百分點。 (本報資料照片)

下屆台北市長誰最有勝算？新台灣國策智庫上午公布最新民調 ，衛福部長陳時中 是目前綠營支持度最高的人選，國民黨則是立委蔣萬安，蔣萬安的支持度高於陳時中近7個百分點，如果未來民進黨 派出陳時中，藍綠支持者各自歸隊，台北市長柯文哲及民眾黨支持者，將成為影響台北市長選戰的關鍵。

新台灣國策智庫今天舉行「2022決戰六都民調系列／台北市長選舉選情初探」記者會，由新台灣國策智庫委託趨勢民調公司進行民調，從政黨的互比、不同政黨的對比及政黨支持度等的不同對戰組合進行分析。

這份民調顯示，從政黨的角度來說，台北市民最支持國民黨籍的市長候選人，有28.3%支持度，依序才是民進黨的20.4%，台灣民眾黨8.7%，時代力量僅有3.4%。

如果就民進黨內人選互比的話，陳時中遙遙領先黨內其他可能的潛在人選，拿下31.9%，接下來是立委高嘉瑜與民進黨新境界智庫副執行長吳怡農，兩人在伯仲之間，高嘉瑜為15.9%，吳怡農有15.2%支持度，立委吳思瑤則為5.2%。

如果就國民黨人選中互比的話，蔣萬安以64.7%的支持度，壓倒性的領先台北市議員羅智強的8.5%，而即使被罷免高雄市長，韓國瑜仍有8.3%的支持度。

如果對戰組合是蔣萬安、陳時中及台北市副市長黃珊珊，蔣萬安仍以43.2%，領先陳時中的36.6%，黃珊珊為13.3%。從民調資料交叉分析可以看出，蔣萬安可以獲得絕大多數國民黨支持者，及三成民眾黨支持者的支持。

若綠營的人選是吳思瑤，蔣萬安的領先差距更大，蔣萬安以51.2%，遠高於吳思瑤的18.8%及黃珊珊的18.6%；綠營若換成是吳怡農，蔣萬安仍是最強，以45.4%領先吳怡農的27.7%及黃珊珊的16.0%。

有趣的是，如果民進黨人選換成高嘉瑜，其餘兩人不變的情況下，高嘉瑜反而在三人中敬陪末座，蔣萬安會以53.5%，領先黃珊珊的17.1%及高嘉瑜的15.5%。

如果是蔣萬安、陳時中、黃珊珊的對戰組合，加入時代力量前主席黃國昌，蔣萬安還是領先，且與陳時中的差距，遠大於三人對戰的組合，分別是蔣萬安43.0%、陳時中33.1%、黃珊珊11.1%及黃國昌7.3%。

民調也問到，2018年台北市長選舉投給柯文哲的支持者，約有2到3成會繼續支持黃珊珊，當民進黨派出陳時中或吳怡農，可囊括較多2018年投給柯文哲的選票。若民進黨派出吳思瑤或高嘉瑜時，則國民黨的蔣萬安可拿下超過4成在2018年投給柯文哲的選票。

如果未來民進黨派出陳時中，民進黨與國民黨的支持者各自歸隊，「台灣民眾黨的支持者」及柯文哲，將成為影響台北市長選戰的關鍵。

從民調來看，陳時中是民進黨現階段最強的人選，蔣萬安是目前國民黨中的獨強，更橫掃其他黨派的任何一位現有的潛在性人選。

此次民調對象是以戶籍在台北市12個行政區，年滿18歲的一般民眾。調查方法是以市內電話調查，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法。調查時間是12月15日到18日。民調共完成1078份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。樣本代表性分析是依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。