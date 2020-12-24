黑白集／小英人馬相斥 林文淵的「時空不宜」

接董座50天，林文淵22日下午舉行臨時記者會丟出震撼彈，林表示：「今天是我在大同最後一天」。（記者林俊良／攝影）

10月間，才在大同公司經營權惡鬥中助「市場派」奪下城池被推為董事長的林文淵，近日突遭撤換，跌下董座神桌。林文淵驚呼，不知道自己做錯什麼，但也只能接受。

據稱，大股東上周通知他要換人，原因是「時空環境不同」。聽起來很熟悉嗎？沒錯，蔡總統宣布進口美豬，用的就是同一理由。元首治理國家，把違背信念的決策用「時空環境」的框架來美飾，說得煞有介事，百官立馬跪拜奉行。於是，民間企業有樣學樣，「時空環境」的套裝軟體放進商戰，林文淵就得拍拍屁股走人了。

不同的是，民進黨 從反美牛到進萊豬，好歹玩了十年，才繞過這個「時空」的髮夾彎。相對的，三圓建設老闆王光祥只用短短50天，就讓林文淵從神壇跌落塵世。由此可見，政鬥無情，商戰冷酷，都必須是狠角色！

有趣的是，林文淵兩個月前快意出線時，被譽為「小英人馬」奏功；而王光祥的輩分，則有「小英表哥」之稱。兩個總統人馬結盟，效果加乘，所以大同經營權輕鬆到手。而今，時空演成小英人馬相斥，自然是關係更親的「表哥」那方勝出，不合時宜的林文淵只能摸摸鼻子認栽。

有人說，林文淵被撤換，是「誤將門神當正神」。這點，幫東洋買疫苗 遇挫的林全，應知箇中況味！