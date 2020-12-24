12小時美豬進口表決大戰 國民黨立院總召：不是最後戰役

國民黨立委24日一早在立院外表達反對萊豬進口的決心。（記者徐偉真／攝影）

國民黨 立法院黨團總召林為洲今天表示，今天在立法院會有大約12小時的表決大戰，國民黨立委會再次發言闡述反對萊豬進口的決心，也要讓支持的立委一一現形，並說這不是最後的戰役，國民黨提的公投 通過後，他們會深入各鄉鎮縣市尋求連署。

國民黨與民間團體昨天共同舉行「守護食安之夜」晚會，活動結束後，國民黨立委與民眾夜宿在立法院外，抗議萊豬進口，今天一早約6時就陸續起床。

林為洲說，大家昨天夜宿一晚，表達反萊豬決心，所有立委都全程參與，今天將面對約12小時的表決大戰，大家會再次發言闡述表達反對萊豬的態度，也要讓支持進口的立委們一一現形，無從迴避，敢做決定就要負責任，雙標也要讓人民知道，民眾是最後裁判。

林為洲說，這不是最後戰役，他們所提的公投已經成案，明年1月6日將展開第二階段連署，他們會深入各鄉鎮縣市及菜市場，目標是50萬份連署書，要讓公投明年8月28日投票，這日子很諷刺，因為今年的8月28日蔡英文總統宣布進口萊豬，明年宣布一周年的日子要用人民的力量否決倉促決定的黑箱決策。

明天是聖誕節，台灣 民眾黨今天將在立院外的拒馬上掛上聖誕襪，裡面裝有民眾訴求，他們要執政黨回應人民需要，而不是讓大家強迫中獎。