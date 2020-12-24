美豬記名表決 藍逼萊委現形 綠喊直球對決

立法院外23日晚舉行「反萊豬、護食安」守夜活動，國民黨主席江啟臣（後右）帶領黨籍立委及民眾點燃燭光，放在台灣地圖上。（記者曾學仁／攝影）

立法院今天處理開放美豬行政命令等相關議案，將上演表決大戰。國民黨 團立院黨團總召林為洲昨天表示，要逼挺萊豬立委在表決中現形，留下歷史紀錄，為決定負起政治責任。民進黨 團總召柯建銘表示，黨團一致投票 方向不變。

萊豬開放進入最後決戰。立法院今天將依序處理學校衛生法與食安法修法草案，以及攸關萊豬進口的九項行政命令，以及總計約120餘項附帶決議，預計要表決至晚間11時。

除了國民黨揚言要逼「萊委」在表決中現形，民眾黨團也要求，今天院會表決時，全部採記名表決，並呼籲民進黨團開放投票，「用民意投票，不是用黨意投票」。柯建銘表示，民進黨確定黨團「一致性投票」方向，會直球對決、記名投票，今天上午黨團大會做最後討論。

跑票祭黨紀？綠委有異見

然而，自蔡總統宣布萊豬開放的政策方向以來，不少民進黨區域立委前後都發表不同意見，包括嘉義立委王美惠曾在受訪時表示，「說這項政策沒人反對，是騙人的」，有不具名的綠營立委表示，跑票的疑慮不是沒有。如果民進黨立委跑票，是否會祭出黨紀處罰？黨團內部正反意見不一，未有共識。

國民黨原規畫昨晚在立院外辦「最後無萊豬晚餐」晚會，今號召民眾繞行立院，但因衛福部升級防疫措施，500人以上聚會須提參與者實名名冊，國民黨主席江啟臣昨裁示晚會改線上、繞行取消，調整戰線備戰反萊豬兩公投連署。

國民黨昨與民間團體共同舉行「守護食安之夜」，線上直播吸引上千名民眾觀看參與。早期民歌手楊祖珺也在現場演唱「美麗島」，暗諷民進黨昨非今是。

林為洲表示，「大悲無言」，為反萊豬進口，國民黨團做過各種激烈抗爭，到現在最後時刻，民進黨仍毫不妥協，讓人感覺怎麼守護食安這麼的難，國民黨團只能盡力走完最後一哩路。表決前夕，林仍呼籲民進黨立委能「技術性缺席」，不要投票。

民眾黨團總召賴香伶表示，民進黨荒腔走板地否決過去對食安的承諾，「拿到權力就換了腦袋」。