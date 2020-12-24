「民進黨最後良心」林淑芬：坦然接受黨紀處分

新北立委第2選區現任立委為民進黨籍的林淑芬，她自2008年選區改為單一選區後，迄今5屆都呈現獨霸局面，此後每屆得票數屢創新高。(本報資料照片)

立法院今處理攸關開放美國 萊豬進口的9項行政命令，上演表決大戰，民進黨 團決議有黨籍立委跑票就祭出黨紀處分，綠委林淑芬則在臉書 指出若堅持理念和價值而被黨處分，她坦然接受。而林淑芬過去就被譽為「民進黨最後良心」，會有此發言並不意外。

新北立委第2選區現任立委為民進黨籍的林淑芬，她自2008年選區改為單一選區後，迄今5屆都呈現獨霸局面，2008年民進黨面臨艱困的環境，仍是彰化以北唯二 的立委當選人，此後每屆得票數屢創新高。

第2選區儘管該選區不大、人口非最多，林淑芬本屆更是新北12選區所有當選的立委中最高票。林淑芬連任多屆、根基扎實的立委，加上勞基法修法時在立院多次發言，被譽為「民進黨最後良心」。

儘管今日立法院美國萊豬進口的9項行政命令，綠黨團祭出黨紀處分，林淑芬仍在臉書指出，這些年來她為人民守護食安的堅持始終如一，無論是揭發頂新黑新油、校園禁用基改食品、落實食品標示等等，立場從未改變。

林淑芬表示，這會期討論9項行政命令和相關修法草案以來，她提出開放之後的管理疑慮和建議，無論是標示、稽查或執行面的問題，以及幼兒園的管制配套是否能落實，仍有許多疑慮，若被黨處分，她坦然接受。

其實林淑芬今天的發言有跡可循，她在當選後接受「聯合報」採訪時也指出，她以立法院專業能力獲選民認同，長期注重民生法案，不做意識形態對抗。