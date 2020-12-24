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校園禁萊劑表決 綠委林淑芬跑票未挺黨團決定

記者蔡佩芳／台北24日電
開放含萊克多巴胺美豬行政命令24日在立院闖關，民進黨立委林淑芬進入議場參加表決。(記者林伯東/攝影)
開放含萊克多巴胺美豬行政命令24日在立院闖關，民進黨立委林淑芬進入議場參加表決。(記者林伯東/攝影)

民進黨立委林淑芬稍早在立法院會處理學校衛生管理法修法時跑票，未挺黨團決議。她在投下棄權票後，離開議場時被記者追問，她表示想說的在臉書都寫了。記者追問她只是堅持理念，會不會覺得很委屈？林淑芬說，「不會、坦然接受」。

政府宣布明年元旦開放萊豬進口，立法院會今天處理「學校衛生法」部分條文修正草案，關鍵的第23條條文，在野黨要求禁用萊劑肉品與產製品條文明文入法，民進黨則提案維持現行條文不予修正。在投票過程中，林淑芬投下棄權票，未挺黨團決定。是唯一未遵從黨團決議的綠委。

由於一早民進黨黨團大會後，總召柯建銘已表態，記名表決，一票都不能跑，否則送中評會討論提名資格。民進黨團幹事長鄭運鵬也在重申黨團規範，說明要是跑票，將影響未來委員會選擇的優先權。林淑芬將面臨黨紀處分。

林淑芬在投下棄權票後，離開議場時被記者追問，她表示想說的在臉書都寫了。記者追問她只是堅持理念，會不會覺得很委屈？林淑芬說，「不會、坦然接受」，記者再追問，未來不能在衛環委員會也沒關係嗎？林淑芬說，「謝謝 ，我的臉書都寫了。」

之後林淑芬便不再說話，記者追問她有事先與總召柯建銘溝通嗎？周一行政院長蘇貞昌邀請綠委便當會有到場嗎？林淑芬都沒有回答。

林淑芬在投票前，在臉書貼文表示，這些年來，自己為人民守護食安的堅持始終如一。這會期討論（開放萊豬）九項行政命令和相關修法草案以來，她提出開放之後的管理疑慮和建議，無論是標示、稽查或執行面的問題，以及幼兒園的管制配套是否能落實，仍有許多疑慮。若因此堅持理念和價值而被黨處分，她坦然接受。

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