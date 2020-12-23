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民調／逾七成反對核食進口 不認為開放就可加入CPTPP

記者劉宛琳／台北23日電
駐日代表謝長廷。(本報資料照片)
駐日代表謝長廷。(本報資料照片)

駐日代表謝長廷日前返台表示，這次回來是要了解福島食品進口議題，如果沒有科學依據的正當理由繼續禁止日本東北食品進口，台灣的貿易自由度會被質疑。國民黨智庫今天公布最新民調，有高達74.4%民眾反對核食進口，也有66.9%民眾不相信開放核食，台灣就可以換取加入CPTPP的機會。

對於是否贊成開放日本核食進口？有17.4%贊成、74.4%不贊成、8.2%無反應；而針對民進黨政治人物表示，台灣必須開放日本核食進口，才可能換取加入區域經貿組織CPTPP的機會，則有66.9%不認同，僅19.1%認同、14%無反應。

而謝長廷說，如果台灣比大陸還要晚開放日本核食進口，那就會讓日本支持台灣的人士感到沒有面子。僅11.5%民眾認同、77.3%民眾不認同、11.2%無反應；對於台灣如果開放日本核食進口，民眾相不相信政府有能力為民眾的食品安全把關？高達62.2%不相信，僅29.8%相信，8%無反應。

本次調查於12月15日至12月17日採電話訪問方式進行調查，成功樣本1077個，在95%的信心水準下，最大誤差不超過±2.99%。

台灣 日本 民調

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