黑白集／蔡蘇同心？演得好帶勁

萊豬、核食議題延燒，內閣改組傳聞不斷。蔡英文總統（左）和行政院長蘇貞昌（右）同台駁斥不和傳聞。（本報資料照片）

蔡英文 與蘇貞昌24小時內三度同台，熱絡並肩，交頭接耳。蘇揆報告總統，「媒體問我們怎麼黏踢踢的」；小英則揮手說，「對，我們又在一起了」。這場景，彷彿好萊塢 捕捉藝人假面夫妻般，演得好帶勁。好事藍委統計，30天裡，蔡總統力挺蘇揆12回，君臣親愛快閃瞎國人。

多虧萊豬叩關，讓蔡蘇從「歹逗陣」（意即難相處），變成府院二人轉，一亮相就互捧勞苦功高。蔡政府重視大內宣，政治橋段首重感動人民，娛民才能愚民。這齣「又在一起」人氣如何尚不可知，但見蘇揆活龍再現訓話綠委，錯亂地把萊豬類比同婚，叫大家無懼民意一致投票 。

兩年前蔡蘇合演患難見真情，19趴總統找來落選死對頭組閣，齊心拚連任。諷刺的是，大總統連任才數月，合夥人就淪為民眾最討厭的政客。蘇揆鴨霸非自萊豬始，倒是蔡總統的獨斷，被萊豬掀開真面目。

真情破功，宮鬥接檔。政壇傳聞，蔡總統因無人可替，只好「忍著用」蘇揆。怎知蘇不是為了登峰野望，才隱忍續扮擋土牆？

蔡蘇再度抱團取暖，只見蔡總統躲在討人厭之背後指點江山，討人厭還不時哭訴「做到流汗，被嫌到流涎」討拍。人民看兩人搬演各種昨非今是，說謊如呼吸般自在，體會政治不只是高明騙術，更需要燃燒道德來淬煉演技。