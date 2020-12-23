新聞評論／民進黨射出的箭 最後都落在自己身上

立法院會24日將針對萊豬進口行政命令表決，綠委背負壓力挑戰逆風民意，國民黨則將在議場內外抗爭，留下紀錄交全民公決。（本報資料照片）

纏鬥數月的萊豬議題，立法院24日將進行九項行政命令和兩個法的表決大戰，朝野將直球對決。無論最後結果為何，民進黨 要付出的代價將十分高昂。原因無他，蔡政府在處理萊豬議題上，不僅背叛了自己的追求，背叛了民意，同時也違反了民主國家處理爭議的種種行政倫理。

對那些擔心背上「萊委」汙名的民進黨立委，民進黨總召柯建銘喊衝說：「敵人的攻擊，就是我們的勳章。」聽來冠冕堂皇，卻是空洞的謬論。反萊豬的在野黨或許被民進黨視為「敵人」，但他們代表的全台六、七成反萊豬民意，民進黨也要視為敵人嗎？只看到具體的「敵人」，而看不到、聽不到真正的「民意」，正是民進黨執政的最大盲點，也是此役節節敗退的主因。

8月底蔡總統宣布開放美豬進口時，一定想不到此事會引發如此嚴重的反彈和波折。當時反中形勢正盛，美國高級官員相繼來訪，開放美豬似乎只是順水推舟之事。蔡英文 絕沒料到，台灣 民眾心中對美豬美牛的每一吋恐懼，都是十年前民進黨在野時大肆撒播的種子，如今已根深柢固。已經長根的認知，民進黨自己可以說變就變，但民眾不會感到被背叛而抗拒嗎？

以蔡英文本人為例，2009年她在「反毒牛」示威中曾如此痛批馬政府：「我們這個政府，在處理毒牛問題時從來沒跟我們商量，沒跟國會商量，也沒跟在野黨商量，更沒告訴社會大眾它在談什麼、要做什麼。這種政府是不透明的，是欺負民眾的。」她還說：「我們的立場只有一個，政府回到談判桌重啟談判。如果做不來，我們就叫它下台。」砲口對準別人時多麼容易，但這些批評哪一項不是描述著蔡政府今天的作為？哪一項不是更傲慢？

由於恃權而驕，由於背棄自己的信念，民進黨射出的箭最後全都落回自己身上，也就不足為奇了。縱有十年前美牛爭議之教訓，蔡總統開放美豬的決策，事先仍未與國會或在野黨商量。蘇貞昌在立法院備詢時，只要態度稍微誠懇或低調些，願意為此致歉或在標示及檢驗上更貼近民意，民眾的怒火或許能及早撲滅。但人們看到的，就是一個死不認錯的閣揆，還有形形色色罔顧民眾健康與豬農生計的閣員嘴臉，尤以衛福部長陳時中及農委會主委陳吉仲為甚。

稍具民主素養的政府，都知道行政決策應審度民意脈動而行。但民進黨卻舉黨都在瞻望總統臉色，想方設法仰承上意，對越滾越大的民意火球則無動於衷。不僅如此，蔡政府大小官員更四處出動圍剿，非要將所有反對的聲音滅口消音。越是如此壓逼，越是引發反彈：政院發言人丁怡銘欲藉牛肉麵賽反將柯文哲一軍，卻接連引爆訊息造假、公帑埋單、及特權應訊之爭；蘇貞昌想用三倍券轉移萊豬焦點，反陷入更深的發票風波。衛福部企圖追殺反萊豬醫師蘇偉碩滅口，則引發「查水表」的社會公憤；退輔會為求表功捅蘇偉碩一刀，要求他勿再以榮總醫師自居，李文忠立馬中槍，被酸勿以「台大退學生」行走政壇。

總括而言，蔡政府在萊豬進口事件上不斷地暴露自己的弱點：第一，曾經三呼「謙卑」的蔡總統，變得專斷與傲慢；第二，曾自詡「最會溝通」的政府，視民意如無物；第三，曾經全力反美牛的民進黨，完全背棄自己的誓言；第四，曾經主張「謠言」也應受言論自由保障的民進黨，現在卻全力打壓異議。

民進黨射出的箭，最後都落在自己身上，那是它已經忘卻的自己。