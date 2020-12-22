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萊豬表決類比同婚 綠要守護哪種價值？

記者陳熙文
行政院長蘇貞昌將24日的來豬行政令表決定位為守護民進黨價值，又與去年5月同婚專法表決做類比。（記者余承翰／攝影）
行政院長蘇貞昌將24日的來豬行政令表決定位為守護民進黨價值，又與去年5月同婚專法表決做類比。（記者余承翰／攝影）

萊豬行政命令預定於周四表決，行政院昨與民進黨立委做最後溝通，蘇揆將此次表決定位為守護民進黨價值，又與去年5月同婚專法表決做類比，象徵開放萊豬進口是與守護同志人權為等同之事。

然而，蘇揆此言讓人不禁想問，究竟開放萊豬是守護哪一種價值？是彰顯經貿發展比民眾健康更重要的價值？還是要說明昨是今非，在野時與執政後不同調，是民進黨的價值？或是想說，國民黨當初開放美國萊牛，現在民進黨準備開放美國萊豬，兩黨半斤八兩，秉持同樣的價值？

更何況，開放萊豬是貿易交換，是以民眾健康風險作為代價，換取與美國擴大貿易的可能性，再怎麼說，都是一種犧牲，而非價值的維護，豈可與同志婚姻做類比？不知蘇貞昌說出這話，究竟想表達什麼？

或許，蘇貞昌想說的是，民進黨應該要堅定腳步，堅守政策原則，不要被在野黨的攻勢影響。但別忘了，民眾之所以對同婚專法表示支持，是由於行政院在人權守護上站穩了腳步，選擇依循大法官解釋，做對的事情，沒有因為害怕選票流失而卻步。

但相形之下，民進黨今天要把外交及經濟放到政策第一位，勝於民眾健康的風險考量，甚至要求自家立委要一致性投票，不得表達反對的意見。既然是抹殺民主政治的運作，就不要再唱高調，把自己形容成了人權鬥士。

民進黨 美國 投票

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