萊豬周四表決戰 綠將「一致投票」 藍要「唱名萊委」

無國界人權觀察團發起人權十日譚活動，21日在立法院中興大樓舉行文化抵抗「毒豬來襲，食安街頭劇大展演」，以行動劇演出表達對萊豬議題看法。（中央社）

開放萊豬進入「決戰周」。立院本周四將表決攸關萊豬進口的九項行政命令及相關修法，國民黨立院黨團預告從周三將在立法院側門舉辦「守護食安之夜」，周四當天在院外轉播表決實況，逐一點名投下贊成票的「萊豬立委」。但執政黨心意已決，行政院長蘇貞昌昨天中午邀民進黨 立委做最後討論，鼓勵黨團成員要團結一致，盼一致性投票 。

中國時報報導，立法院周四將表決萊豬進口九道行政命令，藍營決動員群眾於明晚5點起一起守夜，並在周四於立院外一一唱名有哪些立委投票挺萊豬，藉此施壓綠委。國民黨團總召林為洲呼籲，那些過去曾經反對萊豬萊牛的綠委，請秉持良心，一起護食安。

來源：聯合影音網

本報系聯合報報導，據轉述，昨天中午的行政立法協調會報，蘇貞昌放低姿態、懇切拜託，民進黨團總召柯建銘也強調這一戰必須「直球對決」、「這場戰爭不能輸」，不要怕敵人攻擊，最後全場無異議通過「一致性投票」；蘇貞昌也在便當會中掛保證，按現行配套措施，再加上多數進口商承諾暫不進口，明年民眾在市面上買不到萊豬。

民進黨團幹事長鄭運鵬轉述，昨天約有40位黨籍立委出席，蘇揆在會中以去年5月堅持通過同婚專法為例，強調民進黨應該守住價值，鼓勵黨團成員，「這一步必須走出去，守住台灣 的需求，以及民進黨的價值」，相信這一步會獲得國人的認同。

鄭運鵬說，蘇揆相信，為了台灣，有必要走出台美關係的重要一步，在24日的表決大戰上，「我們這個價值要一致投票」，行政院也保證會做好各級把關，雖然有八成以上的進口商都承諾暫時不會進口，但政院承諾未來會按周公布每周進口量，讓大家看得到數據，能夠安心。

民進黨團書記長莊瑞雄轉述，蘇貞昌在會中也說，過去可以進口的法源，是國民黨時期立的法，政府會好好把關人民所擔心的事情，也有信心做得到。

行政院秘書長李孟諺則說，蘇揆強調台灣是以外貿為導向，不能自外於國際貿易的規則；會中有立委表示，尚有部分學校未與營養午餐業者換約，蘇揆也說，教育部預計12月23日完成所有學校簽約採購契約範本，全面採用台灣食材。

對於民進黨團將一致投票，林為洲抨擊，再次凸顯國會失能、淪為行政院立法局的荒謬，蔡英文總統拍板萊豬進口，很多執政黨立委事前根本不知，「最後上面一句話，大家就一致投票」，國會監督形同虛設，非常可悲。

立法院長游錫堃昨再召集朝野協商萊豬行政命令等議案，但未進入實質內容討論，僅議事程序便無共識。對於朝野攻防，游錫堃表示，只要在合法合理範圍內，他沒有意見，不過，站在立法院長的立場，希望有秩序地進行，不要再讓國際媒體報導，有損國家形象。