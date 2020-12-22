新聞評論／面對鴨霸政府 只能用全民意志對決

中選會日前宣告國民黨「反萊豬」兩公投提案合於規定，若順利成案，反萊豬公投預計明年8月28日登場。（本報資料照片）

幾經折騰，中選會終於審查通過國民黨 所提「反萊豬」和「公投 綁大選」兩項公投案，讓萊豬大戰可從國會政黨對決正式走向全民拚搏。面對完全執政的蔡政府，公投恐是唯一能有效抵抗專制獨裁的力量；透過公投，真正的民意選擇才得以彰顯。

以蔡政府硬幹的態度，下月開放萊豬的政策已勢不可逆。即使明年8月通過反萊豬公投，也已有大量萊豬登台，為時已晚。但只要公投案通過，將使禁止萊豬進口取得明確效力，讓地方食安自治條例的「零檢出」要求取得依據。有人認為，以「反同婚」、「以核養綠」等公投的經驗，蔡政府並未因公投結果改變立場，仍我行我素推動其政策，這將磨耗公民投票的意願。然而，正因為政府鴨霸，民眾更需要用投票明確表達不滿，才能讓執政者有所戒懼。

民進黨 長期以來極力主張「公投綁大選」，但因前年選戰重挫，便隻手修改《公投法》，強使公投與大選脫鉤。蔡政府的算盤是：純公投投票率低，而公投通過門檻高，便用技術性操作壓縮人民的公投權。這也是國民黨力推「公投綁大選」提案的主因，希望透過公民投票之「複決」作用，取回被民進黨豪奪的公投權利。這項複決權一旦通過，將寫下憲政新頁，立法院必須再修《公投法》，這也是避免民進黨濫用席次優勢行國會獨裁的補救之道。

明年8月還有一項已成案的「核四商轉」公投案。這項公投其實是前年「以核養綠」公投案的延續。既然蔡政府不尊重「以核養綠」的公投結果，人民就要用更明確的意志，來改變政府不合理的能源政策。為了阻止核四運轉，蔡政府用盡手段讓商轉變得幾無可能；但仍有一群人知其不可而為，要用公投證明不是誰執政、誰霸道就能藐視民意。

儘管時間緊迫，但國民黨在地方首長的助力下，要連署兩項公投案並不難。何況，「反萊豬」訴求簡單明白，更容易夾帶「公投綁大選」連署成案。一旦成案，就會讓明年公投成為國民黨衝刺匯集政治力量的具體目標，並作為後年地方選舉的政治意志試金石。這樣的政治動員，也可讓國民黨保持在野抗爭生機，強化和民進黨競逐的政治元氣。

公投單獨舉辦，確有難度。蔡政府希望藉由高難度的公投阻擋相關提案，反證萊豬、廢核的正當性。然而，這些公投案能否成氣候，和蔡政府的執政風格息息相關：蔡政府越是打壓，社會反彈火勢就越旺，公投案成局機會就越大。最近民進黨人士也嗅到政治風向改變的氣味，和前年選舉重挫前政局有幾分相似。當年拔管，民進黨集全黨、全政府之力對付管中閔，激起校園強大的反彈；如今捍護萊豬，蔡政府又集合跨部會之力打擊在野黨、反萊豬醫師和無辜業者。這種權力傲慢與東廠作風，讓「討厭民進黨」的氛圍再起，也讓公投反當權者的動機越強烈。明年上半年註定是公投與反公投對壘的政局。

當明年上半年疫情逐漸趨緩，美中台關係重新盤整，蔡政府必須要為開放萊豬能否打開國際新局接受考驗。蔡政府越來越難在新形勢中自圓其說，如果在內政上無法創造新格局，這些咎由自取的老議題將持續檢驗治理失靈的蔡政府，累積公投的能量。蔡政府再不知收斂，遵循民主，傾聽民意，調整執政方向，改變操控網軍鞏固政權的手法，民眾會好好算這筆帳。明年公投將是真槍實彈的民意驗收場，會讓濫權藐視民主的政客們好看。