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黑白集／懸缺最長紀錄 政院發言人虛位待誰？

黑白集
行政院前發言人丁怡銘。(本報資料照片)
行政院前發言人丁怡銘。(本報資料照片)

丁怡銘因牛肉麵事件下台，行政院發言人已懸缺月餘，這是60多年來政院發言人出缺最長的一次。不論這是寧缺勿濫或朝中無可用之才，「政府化妝師」如此可有可無，讓人驚訝。

相較政院發言人的遺缺難填，總統府卻擁有龐大的「發言人團」，多時曾達五人。後因丁允恭因腥聞下台、林鶴明轉戰黨中央，規模才減為三人。諷刺的是，總統府根本沒發言人的編制，僅有「秘書」，行政院發言人則是正式閣員。府院如此本末倒置，也算令人開了眼界。

過去馬政府設了兩名總統府發言人，被民進黨批為「黑官」。而蔡總統為了因應大選，大幅擴充府發言人編制，把公器當私器用。更妙的是，從政院轉進總統府的谷辣斯，竟形同副總統賴清德「專用發言人」，則是前所未聞。這恐與民進黨下屆總統競逐脫不了關係。

發言人傳達政府訊息，當然重要。但行政院偌大組織，編制內的發言人懸缺逾月；總統府核心寥寥數人，卻把秘書群塞成發言人，可見民進黨完全不在乎制度。府發言人多多益善，反正國家出錢；政院發言人只要會做哏圖，浮不浮出水面沒關係。府院因人設事，有志一同。

話說回來，府院荒腔走板的決策越來越多，發言人「免洗化」恐成趨勢，設「發言人庫」備用，倒也合理。

民進黨 賴清德

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