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為萊豬逆民意 防疫大神還剩多少光環？

記者 楊雅棠
衛福部長陳時中在立院被追問告發醫師蘇偉碩「是你做的決定嗎？」遲疑了好幾秒，才說「嗯…應該是」。(記者黃義書／攝影)
衛福部長陳時中在立院被追問告發醫師蘇偉碩「是你做的決定嗎？」遲疑了好幾秒，才說「嗯…應該是」。(記者黃義書／攝影)

醫師蘇偉碩因主張萊克多巴胺對人體有害，遭衛福部以食安法告發，引發「查水表」風波。衛福部長陳時中認了是他決定提告，雖一再強調不是「入人於罪」，而是「以正視聽」，但箝制言論的罵聲不斷，已嚴重折損「防疫大神」、「阿中部長」的頂上光環。

蔡政府8月底宣布開放萊豬，始終不願傾聽人民心聲，不但開放全豬，無視台灣民眾飲食習慣，強行通過與美國一樣的萊劑標準，另以擔心被經貿報復為由，拒絕標示萊豬；衛福部近日又以反萊豬砲火猛烈的蘇偉碩來開祭，擺出「只要敢造謠，全部告」態勢，不無殺雞儆猴的用意。

陳時中一再強調「不得已才這樣做」，但科學愈辯愈明，衛福部大可拿出文獻佐證、開記者會或公聽會來澄清，或委請學者專家拍攝宣導影片，破除謠言、釐清疑慮，卻使出下下策，祭出食安法告發蘇偉碩；事實上，同樣戲碼也出現在彰化縣「萬人血清調查」計畫，政風與倫理委員會雙管齊下，形成寒蟬效應，專家學者幾乎不敢多言。

若把場景拉回防疫戰場，當時受愛戴的「阿中部長」有顆溫柔的心，處處考量人權、人道，甚至外界批評已有症狀民眾趕回台灣尋求醫療，他愛心滿滿，強調「不要獵巫確診者」、「吃退燒藥返台只要誠實通報不罰」。為何處理萊豬議題時，卻變得殺氣騰騰，執意提告，寧與七成反萊豬的民意為敵，忘了態度決定高度？

新冠肺炎蔓延時，社會大眾都不敢「逆時中」；面對開放萊豬進口，陳時中反倒選擇「逆民意」，不僅侵蝕台灣最引以為傲的言論自由、學術自由，也將耗盡「防疫大神」的光環。

台灣 陳時中 防疫

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