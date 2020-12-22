不辦丁怡銘…「你做決定告蘇偉碩」 陳時中：嗯…應該是

主張萊劑對人體有害的醫師蘇偉碩遭「查水表」，被警方要求到案說明，引起輿論炸鍋。蘇偉碩（圖）日前到立法院與民間反瘦肉精毒豬聯盟召開記者會，表示若民意無法改變決策，將重回街頭抗爭，正籌備跨年夜露宿凱道埋鍋造飯行動。（記者曾學仁／攝影）

反萊豬醫師蘇偉碩被告發涉違反食安法，引爆「查水表」風波。國民黨 立委蔣萬安昨於立院衛環委員會質詢時，衛福部長陳時中 先答覆「是衛福部食藥署提出建議」，蔣追問：「是你做的決定嗎？」陳時中遲疑了好幾秒，才說「嗯…應該是」。

蔣萬安認為，蘇偉碩有引述論文出處，並非造謠，依「食安法」相關法規，只針對散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，但蘇偉碩所反對的萊豬尚未進口，「何來損害公眾或他人利益」？反觀行政院前發言人丁怡銘誣指店家使用萊劑，造成店家損失，事證明確，為何衛福部未在第一時間告發丁，卻選擇告發蘇偉碩，「根本沒有標準可言」。

蔣萬安並痛批這根本是「選擇性辦案」，製造寒蟬效應，讓大家都不能出來質疑萊劑對人體有害，這難道是衛福部的目的嗎？

陳時中解釋，沒有要製造寒蟬效應，希望錯誤訊息能被及時更正，衛福部也不斷澄清，提告是「不得已才這樣做」；相關的言論很多，當時是選擇對社會影響相對比較大、比較嚴重的言論，予以告發。

蔣再問，蘇偉碩若認錯，衛福部是否就會撤告？陳時中說，「不是要蘇偉碩認錯」，而是要更正錯誤訊息，如果能清楚跟社會大眾說清楚，以正視聽，「如果可以，就不提告」。在被問及是否擔心被點名為「萊豬部長」時，陳低調說，「汙名化不能解決問題」。

不過蘇偉碩不領情，強調食安法是公訴罪，告發不是兒戲，「難道檢察官要聽陳時中的嗎？」呼籲衛福部有理就告到底，他會奉陪。

蘇偉碩與民間反瘦肉精毒豬聯盟昨到美國 在台協會（AIT）辦事處大門口，盼邀處長酈英傑舉辦台美民間對話會議，但AIT未派人接邀請函，僅由警方代表接收。

蘇偉碩表示，自己的言論都有所本，若要他道歉，蔡總統及衛福部也應面對、承認開放萊豬政策的錯誤，那麼「我也願意接受司法最嚴格的審判」。他說，食藥署明知不符合構成要件執意告發，毀人名節在先，把他醜化成「造謠醫師」，傷害他專業形象，他也可以反告衛福部誣告。